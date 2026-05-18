Abierto el plazo de inscripción del campamento de verano del Ayuntamiento de Cuéllar ante la alta demanda de las familias

Un grupo de niños en un campamento de verano Shutterstock

El Ayuntamiento de Cuéllar ha decidido abrir finalmente el plazo de inscripción para su campamento municipal multiactividades de verano tras analizar las solicitudes y consultas recibidas en los últimos días.

Unas consultas que han llegado de parte de numerosas familias del municipio y del entorno, así como las peticiones registradas formalmente en el Consistorio.

Después de mantener conversaciones con la Junta y valorar la evolución del proceso de inscripción del programa autonómico Conciliamos, el equipo de Gobierno ha constatado la existencia de una demanda real superior a los 15 menores.

Se trata de la cifra mínima necesaria para garantizar la viabilidad del servicio, además del interés generado entre padres y madres a través del boca a boca.

Cabe recordar que el pasado 30 de abril el Ayuntamiento presentó la propuesta del campamento municipal para este verano, una iniciativa que generó discrepancias entre algunas Ampas debido a la actualización del precio del servicio.

Esta revisión, aprobada el pasado mes de julio tras el correspondiente estudio económico, sitúa el coste en 8 euros diarios, frente a los 5 euros que se venían abonando desde 2022.

Según dicho estudio, el coste real del servicio asciende a 515 euros por niño para los 40 días de campamento, mientras que el precio establecido para las familias es de 320 euros, asumiendo el Ayuntamiento una parte importante del coste total.

Ofrecer alternativas

Desde el primer momento el Ayuntamiento detectó que el programa Conciliamos podía no dar respuesta a todas las necesidades existentes, ya fuera por los requisitos de acceso establecidos por la Junta o por la preferencia de algunas familias por el modelo municipal.

Y atendiendo también a la posición trasladada por las Ampas, se optó por priorizar inicialmente la adhesión al programa autonómico como primera vía de conciliación.

Ante esta situación y con el objetivo de ofrecer alternativas de conciliación a las familias, el Ayuntamiento realizó las gestiones necesarias para adherirse al programa Conciliamos de la Junta de Castilla y León.

El convenio fue firmado el pasado 5 de mayo y permitirá ofrecer este servicio en Cuéllar durante los próximos cuatro años, no solo en verano, sino también en Navidad, Carnaval y Semana Santa.

No obstante, durante estos días numerosas familias han trasladado al Consistorio que sus hijos no pueden acceder al programa autonómico al no cumplir algunos de los requisitos establecidos.

Entre ellos no estar empadronados en Castilla y León, además de otras familias que siguen demandando específicamente el modelo de campamento municipal por su carácter multiactividad y la variedad de propuestas que incluye.

Hasta el 9 de junio

Por todo ello, y atendiendo esta demanda social, el Ayuntamiento de Cuéllar ha decidido abrir el plazo de inscripción para el campamento municipal multiactividades, que permanecerá abierto desde el 18 de mayo hasta el 9 de junio.

El campamento se desarrollará entre el 25 de junio y el 19 de agosto, ofreciendo a los participantes una programación variada con actividades educativas, deportivas, culturales y de ocio.

También salidas y propuestas complementarias que han convertido este servicio en una referencia para muchas familias de la comarca.

Desde el Ayuntamiento de Cuéllar han señalado que continúan trabajando para ofrecer "soluciones reales de conciliación, adaptadas a las necesidades de las familias y complementarias a los recursos que ofrecen otras administraciones."