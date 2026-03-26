Cuéllar calienta motores para celebrar el Motorfest: rutas para motos, coches y quads y una comida de hermandad

La villa de Cuéllar se prepara para recibir una de sus citas más vibrantes del calendario primaveral.

La concejala de Educación, Desarrollo Económico y Deportes, Raquel Gilsanz, junto a Óscar Marinero, representante de la asociación Mar de Pinares, ha presentado hoy la IV edición del Motorfest, que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo.

El evento promete superar las cifras de años anteriores gracias a una organización que combina la pasión por el motor con la dinamización del comercio y la hostelería local.

Una de las principales novedades de este 2026 es la incorporación de una comida de hermandad a las 15:00 horas, reforzando el carácter social de una jornada que arrancará a las 9:30 con las inscripciones en la Plaza de Toros.

Cartel Programación IV Motorfest

El Motorfest mantiene su esencia como un evento abierto a diferentes modalidades del mundo del motor, combinando rutas de carretera y de campo para motos, coches y quads, una fórmula que ha funcionado en ediciones anteriores y que se vuelve a repetir este año.

Los aficionados podrán elegir entre la ruta de campo (11:00 h) o la de carretera (11:30 h), esta última con un trazado renovado que recorrerá localidades como Viloria, Cogeces del Monte, Campaspero, Olombrada, Moraleja y Fuentes de Cuéllar.

El programa se completa con exhibiciones de motor, conciertos -este año a cargo del grupo Los Trifásicos-, cortador de jamón y sorteos.

Entre las principales novedades de este año destaca la puesta en marcha de un sistema de inscripción online.

Un nuevo formato que permitirá a los participantes inscribirse previamente a través de un código QR disponible en el cartel del evento, con la posibilidad de elegir entre inscripción con o sin comida. Además, se mantiene la opción presencial en el espacio de Tenerías.

El coste de la inscripción será de 10 euros sin comida y 15 euros con comida, incluyendo consumiciones y participación en sorteos.

El Motorfest ha logrado atraer en ediciones anteriores a participantes de diferentes puntos de la provincia y de otras comunidades, consolidándose como una cita destacada para los aficionados al motor.