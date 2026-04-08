Cuéllar vive el ciclismo con un completo programa por la Clásica de la Chuleta: exposiciones, coloquios y solidaridad

Una edición anterior de la Clásica de la Chuleta de Cuéllar

El Ayuntamiento de Cuéllar ha presentado una completa programación para una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo local: la LXVI edición del Gran Premio Ciclista de Cuéllar–Clásica de la Chuleta, que tendrá lugar el domingo 12 de abril a las 10:00 horas.

Se trata de una prueba con gran arraigo, convertida en una auténtica tradición y fiesta local.

Como antesala a esta cita, del 10 al 30 de abril, el patio del Ayuntamiento acogerá la exposición 'Cuéllar, ciclismo y ciclistas', una muestra que recorre la historia y la vinculación de la localidad con este deporte. Podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Además, el sábado 11 de abril a las 11:30 horas, la Sala Alfonsa de la Torre será escenario del coloquio 'Del ciclismo de ayer al de hoy', en el que participarán reconocidos ciclistas vinculados a la provincia, generando un espacio de encuentro y reflexión sobre la evolución de este deporte.

En el marco de esta programación, el Club Ciclista ha impulsado una iniciativa solidaria mediante una porra benéfica, ya celebrada, cuyos fondos se destinarán a la asociación Fundela, en apoyo a la investigación de la ELA, y a ERI Enfermedades Raras Infantiles.

El cartel de la exposición y el coloquio en Cuéllar

Un maillot firmado

La iniciativa ha contado con siete porras diferentes, cada una de ellas vinculada al sorteo de un maillot donado y firmado por destacados ciclistas segovianos.

Entre ellos, Perico Delgado, Pipe Gómez, Óscar González, Adolfo Gómez 'Gaseosa', Carlos Melero, Mariano Bayón, Fran Herrero y José Luis de Santos 'Soria'.

El sorteo se celebró el pasado 4 de abril y la entrega de los maillots tendrá lugar el 11 de abril en la Sala Alfonsa de la Torre.

Este acto se enmarcará dentro del coloquio ciclista 'Del ciclismo de ayer al de hoy', en el que participarán algunos de los protagonistas vinculados a esta iniciativa, como Carlos Melero, Mariano Bayón, Adolfo Gómez “Gaseosa” y Óscar González.

Cartel de la Clásica de la Chuleta

También otros ciclistas invitados como Pepe Rivas, Raquel Barbero y Antonio Barrios, y con la previsión de contar también con Estela Gilmartín.

Durante el encuentro, los participantes compartirán experiencias y reflexionarán sobre la evolución del ciclismo, en un acto que combinará deporte, memoria y cercanía con el público.

Desde el Ayuntamiento de Cuéllar se anima a vecinos y visitantes a participar en esta programación, que aúna deporte, tradición, cultura y solidaridad.