La CHD asume el bombeo de Puente Alta para garantizar el agua en El Espinar hasta decidir el futuro de El Tejo

Imagen de la presa de El Tejo, en El Espinar (Segovia) Ayuntamiento de El Espinar Facebook

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La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) asumirá de forma temporal la gestión técnica y los costes del sistema de bombeo desde el embalse de Puente Alta.

Todo para garantizar el abastecimiento de agua a El Espinar durante el periodo de transición, mientras se articula una solución definitiva para el suministro y se determina el futuro de la presa de El Tejo.

La medida, según el organismo, es "excepcional y temporal" y no altera el reparto legal de competencias entre administraciones.

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, ha explicado este viernes las actuaciones realizadas por el organismo a raíz del vaciado de la presa de El Tejo.

Además, ha defendido que todas las decisiones adoptadas han respondido "exclusivamente" a criterios de seguridad.

Sus declaraciones han estado acompañadas de una carta abierta dirigida a la ciudadanía y de un documento en el que la Confederación resume las principales actuaciones desarrolladas para mantener el abastecimiento de agua en el municipio segoviano.

Lafuente ha reconocido la preocupación existente entre los vecinos y justificó la publicación de la carta abierta para explicar "con claridad y rigor" las actuaciones realizadas tanto en la presa de El Tejo como en el sistema alternativo de abastecimiento desde Puente Alta.

La presidenta ha insistido en que el vaciado del embalse "no fue una decisión política ni discrecional", sino una actuación motivada por razones de seguridad.

Según ha manifestado, prevalecían "los criterios de seguridad de la presa sobre cualquier otro uso de la infraestructura", después de que un informe técnico de la Dirección General del Agua detectara un grave deterioro estructural con filtraciones internas generalizadas y riesgo para la seguridad.

La Confederación recuerda que la presa de El Tejo fue construida para reforzar el abastecimiento domiciliario de El Espinar al resultar insuficiente la capacidad de regulación del embalse de Vado de las Cabras.

Antes del vaciado, ambas infraestructuras constituían el sistema de abastecimiento desde la cabecera del río Moros, aunque El Tejo concentraba la mayor parte de la capacidad de almacenamiento.

Tras el informe emitido el 1 de diciembre de 2024 por la División de Seguridad de Infraestructuras y Explotación de la Dirección General del Agua, la CHD declaró el 3 de diciembre la emergencia de las actuaciones necesarias para proceder al vaciado del embalse sin provocar problemas de suministro a la población.

Para ello, el organismo hidráulico puso en marcha un sistema alternativo de abastecimiento desde el embalse de Puente Alta.

La actuación incluyó la rehabilitación de más de 24 kilómetros de conducciones, la construcción de un nuevo sistema de bombeo y la puesta en funcionamiento de toda la infraestructura necesaria para mantener el suministro. La inversión ascendió a 2,2 millones de euros y fue financiada íntegramente por el Estado.

"La Confederación no se limitó a ordenar el vaciado", ha asegurado Lafuente, quien también ha recordado que el municipio no disponía hasta ese momento de una fuente alternativa suficiente distinta de la cabecera del río Moros.

Gracias a esas actuaciones, añadió, el embalse pudo vaciarse "sin que la población de El Espinar sufriera alteraciones en el suministro durante el proceso".

La CHD sostiene que el abastecimiento "ha estado garantizado en todo momento". Antes de finalizar las obras se realizaron diversas pruebas de funcionamiento, entre ellas un bombeo solicitado por el propio Ayuntamiento de El Espinar, que, según la Confederación, confirmó la operatividad del nuevo sistema.

Las obras de emergencia quedaron materialmente concluidas el pasado 15 de junio con el reconocimiento y comprobación de la inversión ejecutada.

Días antes, el 10 de junio, la Confederación convocó al Ayuntamiento de El Espinar y a la Mancomunidad de la Mujer Muerta para formalizar la entrega de la infraestructura, aunque ambas administraciones rechazaron acudir al acto.

Posteriormente, el 16 de junio, el organismo notificó las resoluciones de entrega tanto del tramo compartido con la Mancomunidad como del correspondiente al Ayuntamiento de El Espinar.

La CHD recuerda sobre esto que el abastecimiento domiciliario de agua potable constituye una competencia municipal conforme a la legislación de régimen local.

No obstante, la Confederación mantendrá provisionalmente la explotación técnica del sistema de bombeo tras recibir una encomienda de gestión de la Dirección General del Agua.

Según ha explicado Lafuente, será la propia CHD quien asuma "tanto la gestión técnica como los costes asociados al funcionamiento del sistema de bombeo, incluidos el mantenimiento, la conservación y los medios necesarios para asegurar su operatividad".

La presidenta ha insistido sobre esto que esta decisión responde a las dificultades trasladadas por el Ayuntamiento para hacerse cargo de forma inmediata de la explotación del sistema.

Y también ha recalcado que se trata de "una medida excepcional y temporal que no modifica el reparto legal de competencias", sino que pretende garantizar la continuidad del suministro hasta que exista una solución estable.

La Confederación añade que esta encomienda tampoco convierte al organismo de cuenca en el prestador ordinario del servicio municipal de abastecimiento y subraya que su único objetivo es evitar cualquier riesgo de interrupción del suministro durante el periodo de transición.

Los costes derivados de esta actuación serán asumidos con cargo al presupuesto del propio organismo, han recalcado.

En relación con la polémica surgida sobre los grupos electrógenos utilizados para el funcionamiento del bombeo, la CHD explica que, una vez finalizadas las obras de emergencia, estaba prevista su retirada.

Sin embargo, la entidad asegura que el alcalde de El Espinar comunicó la imposibilidad de asumir de inmediato el alquiler de esos equipos y solicitó mantenerlos temporalmente, petición que fue aceptada "de manera excepcional, transitoria y limitada en el tiempo" para evitar problemas de abastecimiento.

La presidenta quiso trasladar además un mensaje de tranquilidad a la población de Segovia. "Segovia no debe ver comprometido su abastecimiento por la utilización de Puente Alta como fuente alternativa para El Espinar", ha recalcado.

En caso de ser necesario, ha explicado que la Confederación aportaría recursos desde el embalse de Pontón Alto para garantizar el suministro a la capital y su entorno.

Según expone el organismo, ya se han estudiado soluciones de refuerzo mediante bombeo desde Pontón Alto hasta la estación de tratamiento de agua potable de Rancho El Feo para asegurar el abastecimiento de Segovia en los escenarios de mayor demanda.

La Confederación considera igualmente que la Diputación Provincial de Segovia debe participar en la respuesta al problema mediante la asistencia técnica, económica y administrativa que le atribuye la legislación para los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Asimismo, entiende que la Junta de Castilla y León debe intervenir en el ámbito de sus competencias relacionadas con la vigilancia sanitaria del agua, la protección de la salud pública, la protección civil y la coordinación ante una eventual situación de riesgo.

El embalse del Tejo no podrá usarse mientras no sea seguro

Respecto al futuro de la presa de El Tejo, la CHD mantiene que el embalse no podrá volver a utilizarse mientras no reúna las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

La revisión extraordinaria de seguridad concluye de forma preliminar que los problemas detectados en la cimentación y en el comportamiento hidráulico del macizo de apoyo no admiten soluciones parciales ni reparaciones de escasa entidad.

Según la Confederación, las únicas alternativas pasan por una actuación integral de gran alcance, con importantes trabajos de impermeabilización y refuerzo estructural, o por la puesta fuera de servicio de la infraestructura.

"La seguridad de las personas está por encima de cualquier otro uso", ha subrayado Lafuente, quien ha reiterado que ese seguirá siendo el criterio de actuación del organismo de cuenca.

La Confederación concluye que durante todo el proceso ha mantenido informados al Ayuntamiento de El Espinar, a la Mancomunidad de la Mujer Muerta, al Ayuntamiento de Segovia y al resto de administraciones implicadas mediante reuniones, convocatorias técnicas y comunicaciones formales.

Asimismo, reitera su disposición a colaborar con todas las instituciones para alcanzar "una solución estable, transparente y jurídicamente correcta", con el objetivo prioritario de garantizar el suministro de agua, preservar la seguridad de las infraestructuras y adoptar una decisión definitiva sobre el futuro de la presa de El Tejo basada en criterios técnicos.