Guerra del agua en Segovia: El Espinar pide amparo al TSJ ante la amenaza de derribo de su presa principal

Captura del vídeo denuncia del Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). Ayto. El Espinar. Meta.

El Ayuntamiento de El Espinar ha decidido plantar cara en los tribunales a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y al Ministerio para la Transición Ecológica.

El Consistorio segoviano registró este lunes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, exigiendo la paralización cautelarísima de cualquier intervención física en la presa de El Tejo que pueda resultar irreversible, ante el temor fundado de que el organismo de cuenca pretenda inhabilitar o demoler la infraestructura de forma inminente.

La drástica decisión de acudir a la vía judicial llega tras meses de silencio administrativo por parte del Gobierno central.

El Ayuntamiento formalizó varias solicitudes de información pública los pasados 24 de febrero y 5 de marzo para conocer el estado real de la estructura, pero no obtuvo respuesta.

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, señaló que el objetivo principal es "garantizar la máxima transparencia" y evitar que se destruya una infraestructura que lleva medio siglo siendo el pulmón del abastecimiento de agua de los núcleos de El Espinar, San Rafael y La Estación.

La alarma social e institucional saltó de forma definitiva tras una reunión celebrada a finales del año pasado, donde responsables de la CHD admitieron verbalmente que era "perfectamente posible, incluso probable" que la presa tuviera que ser demolida por motivos de seguridad.

Todo ello se produce después de que el embalse fuera vaciado por completo mediante una actuación de emergencia.

Ocho meses después de concluir aquel vaciado, el municipio sigue a oscuras y sin acceso a las pruebas, ensayos e informes técnicos que justifiquen semejante desenlace.

"No se puede decidir inutilizar o demoler una infraestructura esencial para el municipio sin que antes se faciliten todos los informes técnicos y sin que el propio Ayuntamiento pueda conocer, valorar y participar en esa decisión", defienden con firmeza desde el equipo de Gobierno municipal.

Para dar visibilidad al conflicto y canalizar el malestar de los vecinos, el Ayuntamiento de El Espinar ha elaborado y difundido un vídeo institucional.

A través de esta pieza audiovisual, el Consistorio reivindica con fuerza la supervivencia de la infraestructura, defiende su viabilidad y exige el derecho de los espinariegos a conservar un patrimonio hidráulico vital para su supervivencia.

La batalla legal estalla, además, en un momento crítico del año.

El Ayuntamiento advierte de que existe una situación de riesgo importante en relación con el suministro de agua potable. Actualmente, el municipio depende de un enganche provisional desde Revenga, una solución temporal que, según los técnicos locales, no ofrece las garantías suficientes a largo plazo para soportar el incremento de población estival.

En su escrito al TSJ, los servicios jurídicos argumentan que no hay ninguna prisa ni urgencia real que justifique demoler la presa de espaldas al pueblo, ya que el vaso lleva meses completamente vacío y el supuesto peligro inmediato no existe.