Casi 540.000 euros para impulsar el deporte en la provincia de Segovia: el apoyo de la Diputación a los pueblos

Durante el invierno, una de las mayores opciones de ocio, y también de las más saludables, para quienes viven en el medio rural es la práctica del ejercicio físico, que la Diputación volverá a fomentar a través de los distintos módulos de Deporte Social y las Escuelas Deportivas de la provincia.

Y es que un año más, la institución provincial, a través de su Unidad de Gestión y Promoción Deportiva, concede ayudas a los ayuntamientos segovianos, con el fin de que puedan ofrecer a sus vecinos una alternativa lúdica que implique la práctica deportiva.

También que esté dirigida, tanto a los más pequeños, como a aquellas personas que buscan mantener la forma, al tiempo que pasan un buen rato entre sus vecinos.

Así, el Boletín Oficial de la Provincia publica este viernes las bases para la concesión de dos líneas de ayudas a las que la Diputación ha destinado cerca de 540.000 euros y que los ayuntamientos interesados deberán solicitar antes de las 23:59 horas del próximo 20 de agosto a través de la sede electrónica.

En lo que respecta a la prioridad y los criterios de valoración a la hora de distribuir las subvenciones, desde la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la institución provincial se tendrá en cuenta en ambos casos la continuidad de los módulos ya existentes durante el curso anterior.

Pero también las nuevas solicitudes por parte de ayuntamientos que no contasen con alguno de estos módulos con anterioridad, a los que se garantizará, tanto en las Escuelas Deportivas como en el Deporte Social, al menos un módulo.

Asimismo, y siempre según las bases, en el proyecto de Escuelas Deportivas se tendrá también en cuenta de manera prioritaria aquellos módulos en los que participen alumnos con discapacidad y aquellas solicitudes de módulos polideportivos.

Y es que una de las prioridades es fomentar valores como el compañerismo, el esfuerzo colectivo o la integración social entre los más pequeños,

Por otro lado, se exigirán distintos requisitos a los ayuntamientos a la hora de solicitar las ayudas destinadas a la financiación de los módulos de Escuelas Deportivas, que en ningún caso excederán los 30.000 euros.

Entre ellos, figura el hecho de que los deportistas puedan ser inscritos, como máximo, en dos de ellas y siempre y cuando una sea polideportiva o de deporte colectivo.

Del mismo modo, los consistorios se comprometen a llevar a cabo la actividad dos días a la semana desde octubre hasta mayo; meses durante los cuales, los monitores deberán asistir cada tres semanas, como mínimo, a una de las actividades programadas durante el fin de semana en el calendario de Deporte en Edad Escolar.

Por su parte, por lo que respecta al programa de Deporte Social, sus ayudas están establecidas en un máximo de 9.000 euros por solicitud y se desarrollará entre octubre y mayo.

Este está enfocado de manera principal a integrar en una misma actividad a personas mayores de edad, colectivos de inmigrantes, jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad o personas en la tercera edad, entre otros.

Con él, la institución provincial buscará, una vez más, contar con un territorio en el que, sin importar la procedencia, el sexo o la edad, sus vecinos estén comprometidos con el bienestar físico y el cuidado personal a través de la práctica de deportes como el pilates, el yoga, la zumba, la gimnasia de mantenimiento, el aerobox o el aerobic.