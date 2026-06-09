La Diputación de Segovia anticipa casi 11 M€ a los ayuntamientos para que dispongan de liquidez

Imagen de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia de este martes.

La Diputación de Segovia ha formalizado un anticipo de casi 11 millones de euros de la recaudación de tributos a varios ayuntamientos de la provincia, en lo que supone un nuevo esfuerzo en las operaciones de Tesorería.

Con este movimiento, la institución provincial pretende poner de manifiesto una vez más el apoyo que mantiene a los ayuntamientos segovianos del medio rural para que puedan disponer de liquidez durante todo el año.

Este es el segundo anticipo, equivalente al 22,5% de la recaudación de los tributos de este 2026, que en términos exactos ha sido de 10.954.746,46 euros.

El movimiento ha sido comunicado este martes en la Junta de Gobierno que se ha celebrado este martes, 9 de junio, al igual que la disposición en cuenta que ya disfrutan los consistorios de la provincia.

Este anticipo se añade al que ya se realizó en el mes de abril y también a la liquidación definitiva de los tributos del ejercicio anterior, que se ingresaron en el mes de febrero.

Este sistema de pago es mantenido por la Diputación de Segovia a raíz de la aprobación en el Pleno de la Corporación provincial el 23 de marzo de 2017.

Dicho acuerdo persigue que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus compromisos económicos y asegurar a sus vecinos los mejores servicios posibles, sin que se necesite esperar a la recaudación efectiva de los tributos, cuyo cobro por parte de los consistorios empezará en el mes de julio.

Los Servicios Tributarios de la Diputación tienen establecidos cuatro anticipos ordinarios, en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre, que equivalen cada uno de ellos a la cuarta parte del 90% de la recaudación neta del año anterior.

A partir de ahí existen dos anticipos extraordinarios, en los meses de octubre y noviembre. El primero de ellos es el 90% de la recaudación efectiva alcanzada hasta ese momento o por las liquidaciones de ingresos directos durante el periodo voluntario de pago.

Eso sí, esto será así siempre que la cuantía mínima de percepción sea igual o superior a los 2.500 euros. El segundo caso equivale al 90% de la recaudación efectiva neta conseguida en el periodo voluntario del Impuesto de Actividades Económicos, respecto de los recibos que se incluyen en el censo del tributo.

Este sistema de anticipos fue aprobado para que las entidades locales dispongan de mejor capacidad para afrontar los compromisos económicos que tienen adquiridos.

Esta estrategia se alinea con la oferta de los mejores servicios públicos para sus vecinos. Bajo este espíritu se han retenido más de 85.000 euros del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para destinarlo al Consorcio Provincial de Medio Ambiente.