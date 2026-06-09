El fraile franciscano Víctor Herrero de Miguel gana el Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente preside, junto al escritor Juan Manuel de Prada, y el afamado periodista y director, Luis María Ansón; en el acto del fallo del jurado del Premio Internacional de poesía Jaime Gil de Biedma. Diputación de Segovia.

El Palacio Provincial de Segovia ha vuelto a convertirse en el epicentro de las letras en castellano con el fallo de la trigésimo sexta edición del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma.

En esta ocasión, el prestigioso galardón que concede la Diputación ha viajado hasta la sensibilidad del fraile franciscano Víctor Herrero de Miguel por su obra Los planos de un lugar, elegida tras una deliberación especialmente reñida debido al altísimo nivel de los originales presentados.

El anuncio se ha dado a conocer en el salón de plenos de la institución provincial en un acto presidido por Miguel Ángel de Vicente, quien ha estado acompañado por el jurado que coordina el escritor Juan Manuel de Prada, y el afamado periodista, exdirector de ABC y fundador de El Cultural, Luis María Ansón.

El propio De Prada reconocía que la elección del ganador, dotado con doce mil euros, se ha tomado "con cierto disgusto", en el buen sentido de la expresión, ya que la calidad de los dieciséis poemarios finalistas era tan sobresaliente que "la labor ha sido especialmente penosa, ya que en cada votación hemos tenido que dejar fuera un libro que merecía el premio".

El libro de Víctor Herrero de Miguel ha sido descrito por el poeta Fermín Herrero, miembro del tribunal, como un poemario de decir castellano y entrañado, con un poso sólido de la cultura grecolatina, bíblica y hebrea.

Se trata de una propuesta que refleja "una poesía de la gratitud hacia la creación, escrita desde el puro asombro ante el mundo, desde una desnudez estremecedora", algo que, según ha apuntado el jurado tras conocer la identidad del ganador, "evidentemente tiene que ver con su condición de fraile franciscano".

El tribunal ha elogiado su verso cristalino y luminoso, capaz de fijar la mirada en los lugares pequeños para dar forma a una poética de la atención contemplativa.

Por su parte, el Premio Joven, que cumple su segunda edición y está dotado con cinco mil euros, ha recaído en el poemario Bajo la piel, la sombra, de la poeta y filóloga zaragozana de treinta años María Martín Hernández.

De su obra, la académica Asunción Escribano ha destacado que se trata de "un libro de la memoria, de la herencia emocional y de la identidad", caracterizado por un estilo cuidado y de notable claridad expresiva que logra transformar experiencias íntimas en interrogaciones universales.

El éxito de la convocatoria queda respaldado por unas cifras que consolidan al Gil de Biedma en la primera línea de los premios literarios.

En total se han recibido mil ciento ochenta y dos poemarios procedentes de más de treinta países, con ochocientas obras llegadas desde distintos puntos de España y más de un centenar aspirando a la categoría juvenil.

Miguel Ángel de Vicente ha querido agradecer el esfuerzo tanto del jurado como del prejurado a la hora de cribar semejante volumen de versos, sacando pecho por un galardón que lleva treinta y seis ediciones "constatando que los versos siempre tienen silencios que romper y voces a las que permitir alzarse".