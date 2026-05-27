Estos pueblos de Segovia celebrarán grandes fiestas de cerveza artesanal con tapas y bocadillos en junio

La Diputación de Segovia impulsa la tercera edición de ‘Amor a primera birra’ Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha presentado oficialmente la tercera edición de la iniciativa ‘Amor a primera birra con Alimentos de Segovia’.

Se trata de una propuesta que vuelve a poner en valor la cerveza artesana de la provincia y el producto local como motores fundamentales de la dinamización económica, turística y social de todo el territorio.

La presentación ha tenido lugar en una rueda de prensa celebrada en el Salón del Trono de la Diputación, encabezada por la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible y alcaldesa de Abades, Magdalena Rodríguez.

En el acto, Rodríguez ha estado acompañada por el alcalde de San Cristóbal de Segovia, Óscar Moral; el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo; y la concejala del Ayuntamiento de Prádena, Sara Gómez.

Además de varios cerveceros y socios de la marca agroalimentaria, como La Fábrica de Oro y Sanfrutos.

Durante su intervención, la diputada ha destacado que esta iniciativa se ha consolidado ya como una cita imprescindible en el calendario provincial, permitiendo acercar las excelencias agroalimentarias locales a toda la ciudadanía.



Y continuar generando oportunidades de crecimiento en el medio rural a través de experiencias atractivas, participativas y de gran calidad.

Esta tercera edición de la ruta se desarrollará de forma itinerante en cuatro municipios segovianos durante los fines de semana del mes de junio.

La primera parada del recorrido tendrá lugar en Abades el próximo 6 de junio, para continuar posteriormente en San Cristóbal de Segovia el 13 de junio.

Seguirá el trayecto en Prádena el 20 de junio y finalizará el ciclo festivo en Riaza el 27 de junio.

En cada una de estas jornadas, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una amplia variedad de cervezas artesanas elaboradas directamente por productores integrados en la marca Alimentos de Segovia.

Esta propuesta líquida se complementará con una variada oferta gastronómica basada en productos de rigurosa proximidad que incluirá aperitivos, tapas y bocadillos.

Con el firme objetivo de convertir cada evento en una gran experiencia festiva y familiar, cada parada contará también con sorteos de lotes de productos agroalimentarios de la Diputación, actuaciones de música en directo y diversas actividades de animación diseñadas para todos los públicos.

La localidad de Abades será la encargada de inaugurar oficialmente la ruta el viernes 6 de junio a partir de las 19:30 horas, convirtiéndose en el primer gran punto de encuentro para los amantes de la cerveza artesanal y los productos de la tierra.

Durante toda la tarde y la noche de esa primera jornada, el público asistente podrá disfrutar de la feria cervecera que contará con la participación activa de marcas locales de prestigio como Marijave, Casuar, Octavo Arte y Veer, todo ello maridado con las propuestas gastronómicas de proximidad de la zona.

Para redondear la experiencia y asegurar el ambiente festivo, la programación cultural de Abades se completará con una actuación de música en directo a las 20:00 horas a cargo del Cuadro Flamenco con Lucía ‘La Flaca’.

Dando paso a las 21:30 horas a una sesión de disco móvil con DJ Peli, quien se encargará de poner el broche final a este arranque de la iniciativa que busca la máxima implicación y disfrute de los vecinos y visitantes.