Chorizo al infierno, pastel de amapola y huevos camperos: así conquista Segovia el paladar del ministro Planas en Madrid

La vicepresidenta de la institución provincial y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez junto al ministro Planas D. Segovia

La Diputación de Segovia ha inaugurado este lunes una destacada participación en el Salón Gourmets, que se celebra del 13 al 16 de abril en el recinto de IFEMA en Madrid.

A través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, la institución ha consolidado un escaparate privilegiado para la despensa provincial mediante una serie de desayunos temáticos que se sirven diariamente, de 10:00 a 11:00 horas, en el espacio de Alimentos de España ubicado en el pabellón 7.

La jornada inaugural de este lunes ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien ha acompañado a los primeros protagonistas.

La Beata, con su oferta de pan blanco, pastel de amapola y limón y panecillos con chocolate, y Campesana, que ha sorprendido a los asistentes con sus huevos fritos camperos.

Rodríguez ha subrayado que estos desayunos representan una forma directa y eficaz de mostrar la calidad y autenticidad de los productos segovianos ante el público profesional.

El calendario de degustaciones continuará mañana martes con La Fragua Gastronomía, que apostará por una mezcla de tradición y tendencia con minitortillas de patatas, pulguitas de embutido y boles de yogur de oveja con granola de quinoa y frutos rojos.

El miércoles tomarán el relevo Panadería Vacmar, con pulguitas y suizos, junto a Embutidos San Ignacio, que aportará la intensidad de su ‘chorizo al infierno’.

Finalmente, el ciclo se cerrará el jueves con el regreso de Panadería Vacmar, que presentará panes de cúrcuma y chocolate, y la participación de Tabladillo con su innovador paté de cochinillo.

Con esta iniciativa, la Diputación de Segovia no solo busca deleitar los paladares de los visitantes, sino también, en palabras de Magdalena Rodríguez, abrir nuevas vías de comercialización para los productores locales, reforzando su presencia en el mercado nacional y apostando firmemente por el sector agroalimentario como motor del desarrollo rural sostenible.