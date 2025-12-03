Presentación del catálogo de servicios para las entidades locales, este miércoles en la Diputación de Segovia

Presentación del catálogo de servicios para las entidades locales, este miércoles en la Diputación de Segovia

Segovia

La Diputación de Segovia refuerza su compromiso con los ayuntamientos de la provincia con un amplio catálogo de servicios

La nueva carta del Servicio de Asistencia a Municipios supone una guía exhaustiva para apoyar la labor de alcaldes, concejales, secretarios y personal de los consistorios.

Si el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia está concebido como un apoyo esencial para quienes hacen del medio rural su hogar o el lugar de desarrollo de su iniciativa empresarial, la vocación es la de prestar servicio, escuchar necesidades y atender cuestiones de los vecinos de esos pueblos segovianos.

Por eso, el departamento ha diseñado y presentado una nueva carta de servicios, que ya está disponible para alcaldes/as, concejales/as, secretarios/as y para el personal municipal, como apoyo a la labor de asesoramiento y asistencia que se desarrolla en los ayuntamientos de todo el territorio provincial.

Además, el Servicio de Asistencia a Municipios cuenta con un equipo multidisciplinar que, aparte de tener en cuenta a los mencionados representantes municipales y el personal de los ayuntamientos, integra arquitectos y técnicos en medio ambiente e informática, entre otros. De esta manera, el catálogo se estructura según algunas áreas clave de la gestión local.

En cuanto a asistencia jurídica y fe pública, ofrece respuesta a consultas, elaboración de circulares, redacción de informes y dictámenes, y asistencia a Mesas de Contratación. En el apartado de asistencia urbanística y ambiental, proporciona informes previos para licencias urbanísticas y ambientales, asesoramiento en disciplina urbanística, valoraciones, y apoyo en legislación ambiental sobre agua, residuos y emisiones de Co2.

Sobre asistencia económico-financiera, brinda asesoramiento sobre presupuestos, contabilidad, tesorería, recaudación, y manejo de la plataforma de contabilidad, incluyendo cursos y manuales. Igualmente, en asistencia en administración digital y modernización, incluye suministro gratuito de software para la gestión (contabilidad presupuestaria, padrón), herramientas de Administración Electrónica y Portales Webs Municipales.

En paralelo, esta nueva carta de servicios destaca la existencia de algunas oficinas y programas, como la Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales (OPDEL), creada en el marco del Plan de Asistencia y que lleva a cabo las funciones básicas del delegado de protección de datos, resuelve consultas, y realiza acciones de sensibilización y formación.

A su vez, la Oficina de Ciberseguridad para las Entidades Locales es una prestación gratuita que, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y del Ministerio para la Transformación Digital, y con la participación del CCN-CERT, implementa soluciones de ciberseguridad como cortafuegos y EDR (antivirus avanzados), y ofrece servicios de detección, prevención y respuesta ante incidentes.

Y la Escuela de Gestión y Buen Gobierno ofrece formación continua y gratuita a alcaldes/as, concejales/as, secretarios/as y personal de los ayuntamientos, con un enfoque práctico y dinámico para generar buenas prácticas en la gestión pública. Todo el catálogo de servicios de Asistencia a Municipios está disponible para su consulta en la página web de la Diputación de Segovia.