Las diputaciones de Castilla y León reclaman en Segovia una estrategia para fortalecer las marcas agroalimentarias

El Museo Esteban Vicente celebra 20 años de Alimentos de Segovia con un encuentro que une a empresas, universidades y administraciones

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente se ha convertido este martes en el epicentro del debate agroalimentario en Castilla y León con el encuentro “Alimentos que Acercan Territorios”, organizado para conmemorar el 20º aniversario de la marca agroalimentaria de la Diputación, Alimentos de Segovia.

Más de medio centenar de profesionales, entre empresas, universidades y representantes institucionales, participaron en una jornada que puso sobre la mesa los desafíos y oportunidades de un sector clave para el desarrollo rural.

La sesión técnica reunió a Félix Moracho (Huercasa), al profesor Carlos Palacios (USAL) y al director general del ITACYL, Rafael Sáez, quienes coincidieron en que la digitalización es ya una herramienta indispensable para comunicar el origen y la autenticidad de los productos.

Los ponentes destacaron además la importancia de reforzar la trazabilidad, impulsar la formación en competencias digitales y fortalecer la colaboración entre empresas y centros tecnológicos para avanzar hacia un modelo más competitivo y sostenible.

A continuación, una mesa institucional con representantes de las diputaciones de Segovia, Soria, Ávila y Valladolid analizó el papel clave que desempeñan las administraciones provinciales en la creación de marcas agroalimentarias sólidas, capaces de dar visibilidad al producto local y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el medio rural.

Las participantes abogaron por impulsar estrategias digitales conjuntas, apoyar a los productores en sus procesos de adaptación y reforzar campañas que fortalezcan la identidad alimentaria de Castilla y León.

Durante el acto, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, destacó el espíritu colaborativo que marcó la jornada, asegurando que “este encuentro potencia las sinergias entre empresas, productores, investigadores y administraciones que proyectan la enorme riqueza agroalimentaria de Castilla y León, con el fin de construir un futuro más innovador y sostenible para nuestros territorios”.

El evento concluyó con un llamamiento a seguir creando espacios de diálogo y cooperación que permitan avanzar hacia una estrategia común capaz de aprovechar todo el potencial del sector agroalimentario en la Comunidad.