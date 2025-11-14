Segovia, el mejor lugar para ver el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: “Miramos al cielo pisando la tierra”

La Diputación de Segovia ha estado, como no podía ser de otra manera, en la Feria Internacional de Turismo de Interior que se está desarrollando en Valladolid, en su 28ª edición, entre el 13 y el 16 de noviembre.

A eso de las 13:00 horas de este viernes, 14 de noviembre, Javier Figueredo, el diputado de Turismo de la institución provincial ha presentado la oferta turística de la provincia mirando al año que viene y, sobre todo, a ese eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Segovia es patrimonio, es cultura, es historia y gastronomía, pero va a echar el resto en este acontecimiento histórico que tendrá lugar en 2026 para que el turista se enamore de la provincia segoviana.

Mirando al eclipse

“Como muchos sabéis, el próximo año viviremos un acontecimiento único como es el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. El primero visible en España en más de un siglo. Dentro de esta franja de totalidad que cruzará la península, Segovia ocupa un lugar privilegiado”, ha afirmado Javier Figueredo.

El diputado de Turismo ha añadido que la provincia segoviana “es uno de los escenarios más idóneos del mundo para contemplar el fenómeno” por su “ubicación y la pureza de sus cielos” citando a la “baja contaminación lumínica” por “esa claridad atmosférica que hace que aquí podamos ver las estrellas con la misma nitidez que la vieron nuestros abuelos”, ha añadido.

“Segovia, en realidad, siempre ha sido una tierra que mira al cielo sin dejar de pisar la tierra. Casi toda la provincia está dentro de la franja de totalidad del eclipse, desde Ayllón y Riaza, en el norte, hasta Coca o El Espinar, en el sur. Cualquier rincón será perfecto para observarlo”, ha explicado Figueredo.

El turismo derivado del eclipse

La provincia de, dentro de este gran acontecimiento, se está preparando para los turistas que quieran llegar al lugar y, desde hace meses, trabaja en una estrategia integral para “poner en valor todo lo que la provincia ofrece, antes, durante y después de ese instante”. Su patrimonio, gastronomía o paisaje y su gente.

“Queremos que quien venga a ver el eclipse se quede unos días más, que descubra nuestros pueblos, que camine por nuestras hoces, que pruebe nuestros productos y que se lleve consigo la sensación de haber vivido algo irrepetible, no solo en el cielo, sino también en la tierra”, ha ensalzado el diputado provincial.

Entre las acciones se ha puesto en marcha la recreación de la expedición científica, que se organizó hace más de 120 años, cuando los astrónomos llegaron a Segovia para observar el último eclipse solar total en España.

En una divertida presentación que ha contado con la participación de la señorita Mardomingo, se ha recordado cuando la provincia se convirtió en un “laboratorio al aire libre para la observación del cosmos, lo que se podrá hacer, de nuevo, en unos meses.

“Hoy, como entonces, Segovia vuelve a ser punto de encuentro entre la ciencia y la emoción. Nos encontramos en un territorio que ha sabido prepararse con antelación, con planificación y con una idea muy clara: que el eclipse no sea solo un fenómeno astronómico, sino una experiencia compartida y ordenada, que deje huella y beneficios reales en nuestros municipios”, ha señalado Javier Figueredo.

El diputado ha querido agradecer el trabajo de muchas personas e instituciones y profesionales que “están contribuyendo a que el eclipse de 2026 sea también un ejemplo de cooperación y de futuro compartido”.

Birra Láctea y profesionales

En la presentación en Intur de la oferta de la Diputación de Segovia ha participado también Carlos González Aznar, que es el consultor de Turismo de la provincia de Segovia en temas de astronomía para la preparación del eclipse de 2026.

“Carlos es quien está guiando la parte técnica y científica de todo este proceso, y quien nos ayuda a traducir ese acontecimiento cósmico en experiencias accesibles, educativas y emocionantes para todos los públicos”, ha añadido el diputado.

Después de esta intervención ha tenido lugar una actividad muy especial: Birra Láctea, una experiencia que une astronomía y cerveza artesanal, ciencia y territorio.

“Es una cata de cerveza con observación de estrellas, que podremos ver hoy en formato audiovisual, y que simboliza muy bien el espíritu con el que trabajamos: unir conocimiento, producto local y sostenibilidad”, ha afirmado el diputado.

Esta iniciativa, nacida en Segovia y desarrollada por varias empresas de la provincia, acaba de recibir el Premio Internacional Starlight 2025 por su innovación y su contribución al desarrollo del astroturismo.

“Es un proyecto colaborativo, en el que participan cerveceros artesanos y monitores astronómicos, y que demuestra que el turismo puede ser, al mismo tiempo, educativo, divertido y respetuoso con el entorno”, ha añadido Javier Figueredo.

La provincia de Segovia cuenta con cinco miradores, observatorios, una senda astronómica y un destino, certificados por la Fundación Starlight, que le convierte en un territorio de referencia en lo que tiene que ver con la observación responsable del firmamento.

“Por nuestra parte, desde la Diputación y desde Turismo de la Provincia, seguiremos impulsando esta línea de trabajo con la misma convicción que nos ha traído hasta aquí: la de creer en una Segovia que cuida lo que tiene, que actúa con visión de futuro y que se prepara con calma para los grandes momentos”, ha finalizado el diputado de Turismo de la Diputación de Segovia en la presentación.