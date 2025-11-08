La Diputación de Segovia convoca su concurso de belenes y este lunes abre el plazo de inscripción

Imagen de uno de los belenes presentados al concurso de la Diputación de Segovia en una edición pasada

La Navidad cada vez esta más cerca y eso implica que a medida que avanzan las semanas, los detalles de los eventos y actos propios de estas fechas comiencen a desvelarse. Uno de los más esperados es el Concurso de Belenes de la Diputación de Segovia, que este año cumple 35 ediciones y ya ha sido convocado para que los centros educativos, locales de asociaciones y entidades de la provincia o iglesias puedan participar.

El área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia ha lanzado así una nueva convocatoria para inundar durante el mes de diciembre toda la provincia del espíritu navideño.

Una cita que permite a los aficionados a visitar belenes durante la época navideña puedan disfrutar en toda la provincia de las creaciones presentadas a este certamen que cada año cuenta con cerca de 100 nacimientos candidatos entre las distintas categorías.

Para participar, las entidades o asociaciones interesadas tienen toda la información del concurso en la página web de la Diputación de Segovia (https://www.dipsegovia.es/la-institucion/servicios/asuntos-sociales/servicios-sociales-basicos). Además, deben presentar sus solicitudes para participar entre este lunes, 10 de noviembre, y el 9 de diciembre.

El belén deberá estar listo para el 15 de diciembre, fecha en la que se prevé la primera visita del jurado que dará comienzo a las valoraciones correspondientes a la fase zonal del certamen.

Como en ocasiones anteriores, el concurso repartirá 12.000 euros en premios. Está destinado a asociaciones o entidades de Segovia, además de los centros residenciales dependientes de la institución provincial.

Estará dividido en las categorías Escolar y Popular y, de nuevo, contará con la sección de Exhibición, dirigida a los premiados en las tres ediciones anteriores, y con un premio Especial que reconocerá la elaboración artesanal.

Una vez haya concluido la fase zonal y el jurado haya elegido los belenes finalistas, tendrá lugar la fase provincial del Concurso, en la que quedará determinado el cuadro de ganadores. En cualquier caso, tal y como establecen las bases, los belenes deberán permanecer expuestos en su ubicación y horario facilitado hasta el 6 de enero de 2026.