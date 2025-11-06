Dos heridos en un accidente múltiple tras atropellar a un jabalí en un pueblo de Segovia
Dos personas han resultado heridas leves tras un accidente múltiple provocado por un jabalí en La Mata (Santiuste de Pedraza) en la provincia de Segovia.
A las 20:14 horas de este jueves, la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente de tráfico múltiple ocurrido en el kilómetro 166 de la carretera N-110, a la altura de La Mata, localidad perteneciente al término municipal de Santiuste de Pedraza (Segovia).
Según informaron fuentes del 1-1-2, el siniestro se produjo cuando el primer vehículo implicado atropelló a un jabalí que cruzaba la calzada. Como consecuencia del impacto, otros dos turismos colisionaron por alcance.
En el accidente resultaron heridos leves un hombre de 31 años y una mujer de 29, quienes manifestaron dolores en la zona del cuello. Ambos fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios de Emergencias Sanitarias – Sacyl.
Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, así como personal sanitario para atender a los afectados y coordinar la retirada de los vehículos implicados.
El siniestro provocó retenciones puntuales en la vía, que quedaron resueltas tras la intervención de los servicios de emergencia.