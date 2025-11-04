Prodestur aprueba un presupuesto de 1,3 millones para 2026 y refuerza el turismo inteligente y audiovisual

Imagen del Consejo Rector de Prodestur, dependiente de la Diputación de Segovia, de este martes

El servicio de promoción y desarrollo económico de Turismo de la Diputación de Segovia, Prodestur, ha sacado adelante este martes su presupuesto para el año 2026, que alcanza los 1.311.440 euros, según se ha aprobado en el Consejo Rector del organismo autónomo que se ha celebrado en el Salón del Trono del Palacio Provincial.

De la misma forma, también se ha dado luz verde a la plantilla de personal integrada por 12 plazas laborales. La reunión ha estado encabezada por el presidente de la Diputación de Segovia y del Consejo Rector, Miguel Ángel de Viente, junto al vicepresidente del organismo y diputado de Turismo, Javier Figueredo, y el resto de los miembros de los distintos grupos provinciales presentes en la Corporación.

Durante la presentación del balance anual y las principales líneas de trabajo que dirigirán la estrategia de Turismo y del Laboratorio provincial este próximo año, se ha concluido que las cuentas asegurarán la continuidad de los servicios técnicos en la sección agraria y las acciones de promoción turística, además del impulso de nuevos proyectos en los ámbitos audiovisual y digital.

Entre las novedades del próximo año está la puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destinos. Dicho proyecto pionero colocará a la provincia de Segovia entre las primeras en aplicar este sistema de gestión digital del territorio, contribuyendo a la activación digital en los municipios de forma escalonada, mejorando su promoción, gobernanza turística, sostenibilidad y competitividad.

Consultoría de localizaciones

Por otro lado, la oficina Segovia Film Commission ha comenzado el desarrollo de una consultoría especializada para la organización y profesionalización de las localizaciones cinematográficas de la provincia.

La oficina mantiene, a su vez, su participación en las reuniones presenciales y en consonancia con la Spain Fil Commission, que está incorporando ubicaciones de toda la red a una intranet común.

Prodestur también continúa desarrollando las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística 'Hoces de Segovia', un programa financiado con fondos europeos de Next Generation y que mantiene el papel activo en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, con asesoramiento técnico, formación y coordinación con los municipios.

Se da continuidad de la misma manera a la campaña 'Viajero, yo te enseñaré Segovia', que está centrada en el eclipse solar total de agosto del próximo año, con actividades de astroturismo y formación para empresarios del sector.

Paralelamente, la institución provincial continúa organizando viajes de prensa y agentes de viaje para dar a conocer el potencial de la provincia segoviana. Se apuesta también por el turismo deportivo, de naturaleza y mototurismo, con la participación en ferias nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, sigue activa la campaña de comunicación 'Un mundo entero por descubrir', con presencia en redes, medios y soportes digitales, o la nueva web de Turismo de la Provincia de Segovia, focalizada en la creación de experiencias a medida.

Durante la reunión del Consejo Rector se ha dado también cuenta de las actuaciones de la Sección de Calidad del Agua y Agricultura, que da servicio técnico a los ayuntamientos de la provincia y garantiza el cumplimiento de los parámetros de calidad que se establecen en la normativa vigente.

Durante este año, el laboratorio de Prodestur ha gestionado un total de 110 convenios con consistorios, lo que implica el control de 169 núcleos de población. Han analizado más de 2.100 muestras de agua de consumo humano y prevén llegar a las 2.400 este ejercicio, cumpliendo con los requisitos que marca el Real Decreto 3/2023.

Asimismo, se han firmado nuevos convenios con los municipios de Escobar de Polendos, Trescasas, Cabañas de Polendos y la urbanización Prado Pinilla, que depende de Fresno de Cantespino.

El laboratorio también se ha encargado de la gestión del control sanitario de 46 piscinas municipales de verano y otras dos climatizadas, conforme al Real Decreto 742/2013, que estipula los criterios técnico-sanitarios de la calidad del aire y del agua.

Prodestur ha renovado su acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que certifica la competencia técnica del Laboratorio, y ha solicitado la ampliación del alcance técnico para nuevos métodos de ensayo, como los parámetros de enterococos y turbidez. Asimismo, se continúa con el asesoramiento a agricultores y ganaderos en análisis de suelos, aguas y productos agroalimentarios, y con la cooperación educativa mediante convenios con universidades e institutos.

De cara a 2026, está previsto ampliar el mapa de suelos de la provincia, impulsar nuevas marcas de calidad y continuar con el control y la certificación de las ya reconocidas —‘Garbanzo de Valseca’, ‘Tomate de Martín Muñoz de las Posadas’, ‘Garbanzo de Labajos’ y ‘Judión de La Granja’—, reforzando así la protección y promoción del sector agrario segoviano.

Con esta sesión, la Diputación de Segovia, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, reafirma su compromiso con la promoción del territorio y con la prestación de servicios técnicos de calidad, consolidando a Prodestur como instrumento esencial para el desarrollo económico, turístico y medioambiental de la provincia.