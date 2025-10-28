Fallece el político y jurista Rafael Calvo Ortega: “Segoviano ilustre y figura clave de la Transición”

El jurista, político y exministro de Trabajo Rafael Calvo Ortega ha fallecido este martes a los 92 años de edad.

Nacido en El Espinar (Segovia) en 1933, fue una figura clave del centrismo durante los años fundacionales de la democracia.

Calvo Ortega ocupó la cartera de Trabajo entre febrero de 1978 y 1980, bajo la Presidencia de Adolfo Suárez. Su mayor contribución en ese periodo fue el impulso decisivo al Estatuto de los Trabajadores, que fue aprobado en 1980. Esta ley se consolidó como uno de los pilares del nuevo marco laboral democrático, fruto del consenso entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Trayectoria Política y Académica

Inició su carrera política en 1977, siendo elegido senador por Segovia por la Unión de Centro Democrático (UCD). Tras su paso por el Consejo de Ministros, fue secretario general de la UCD y más tarde se integró en el Centro Democrático y Social (CDS). Con esta última formación ejerció como eurodiputado entre 1987 y 1994.

En el ámbito académico, fue catedrático de Derecho Financiero y Tributario en varias universidades españolas. Se licenció en Derecho con Premio Extraordinario en la Universidad de Salamanca y se doctoró en la Universidad de Bolonia, consolidando una sólida formación jurídica.

Condolencias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha publicado un mensaje en la red social X para lamentar el fallecimiento de Calvo Ortega, “segoviano ilustre y figura clave de la Transición”.

Mañueco definió al segoviano como “jurista brillante” y recordó su legado de “diálogo, servicio público y amor por su tierra”. “Descanse en paz”, finalizó su mensaje el presidente de la Junta.