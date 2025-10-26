Herido un joven de 19 años en la cara y las manos tras un accidente de tráfico con vueltas de campana en El Espinar

Un joven de 19 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en la noche de este sábado, 25 de octubre, en El Espinar (Segovia), como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso tuvo lugar a las 23:16 horas en la carretera que sale al cuartel de la Guardia Civil desde la localidad segoviana.

Se produjo entonces una salida de vía con vueltas de campana del vehículo y la sala del 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a la Policía Local de El Espinar y a Sacyl.

Precisamente Sacyl envió recursos al lugar del suceso para atender al varón de 19 años que presentaba heridas en manos y rostro.