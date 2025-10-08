El presidente de la Diputación de Segovia ensalza la labor de los secretarios y pide crear más plazas de habilitados nacionales

Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia, ha participado en la mañana de este miércoles, 8 de octubre, en la clausura de los actos conmemorativos del centenario del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia.

En el acto, se han reunido más de medio centenar en la finca El Molino de Venta en La Lastrilla.

En el lugar, junto al director de la Administración Local de la Junta de Castilla y León, Emilio Arroita, y la presidenta del Consejo General del Cosital, Pilar Ortega, el presidente de la Diputación ha pedido crear “más plazas de personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional”.

“Es importante que, sobre todo quienes nos vemos implicados, alcemos la voz en cada ocasión que tengamos y pidamos que se favorezca la creación de plazas de habilitados nacionales en los ayuntamientos”, manifestaba De Vicente, quien ya denunció la situación inestable que viven algunos consistorios de la provincia y mostró este deseo hace unos meses, tanto durante el encuentro de interventores y viceinterventores de Diputaciones de Castilla y León en el Museo Esteban Vicente, como en la asamblea que COSITAL Segovia celebró en el salón de Plenos de la Diputación.

Asimismo, durante su intervención de hoy, Miguel Ángel de Vicente felicitaba a los presentes por sus cien años de Historia adaptándose a los nuevos escenarios y a la llegada de la Administración Electrónica los más veteranos y volvía a dirigirse a los colegiados para subrayar “el importante papel” que, de manera especial los secretarios, cumplen en el funcionamiento y el progreso de los pueblos de la provincia y señalaba que sin su “actividad fiscalizadora, además de la capacidad para encontrar caminos normativos y vías resolutivas a los problemas o contratiempos administrativos, el servicio público de los alcaldes se vería seriamente mermado y, en la mayoría de las ocasiones, perjudicado”.

Con las palabras de Miguel Ángel de Vicente, Emilio Arroita y Pilar Ortega se daba por concluida una jornada matinal de ponencias e intervenciones en las que también ha tenido cabida la experiencia de representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia, del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia y del Colegio de la Abogacía de Segovia, quienes han puesto en común algunas situaciones compartidas durante estos años. Además, los momentos más emotivos de la mañana se han vivido al mediodía, cuando secretarios e interventores jubilados han recordado algunas vivencias y anécdotas de la profesión en los primeros años de democracia.

Los desafíos de la Administración Local en la era de la transformación digital y la evolución y el rol de los habilitados nacionales también han sido abordados durante la jornada por los secretarios Eulalio Ávila y David Povedano, además de por el director del Área de Nuevas Tecnologías del ayuntamiento de Majadahonda, Jaime López, completando así unos actos que concluirán esta tarde con una actividad sorpresa a la que los organizadores han puesto por título ‘La magia entre los habilitados’.