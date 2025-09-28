Nivel 2 por un incendio forestal en Cerezo de Arriba (Segovia): hay amenaza seria para las poblaciones

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad segoviana de Cerezo de Arriba debido a la seria amenaza que supone para la población y los bienes no forestales.

Este nivel implica que podrían ser necesarias medidas de socorro a la población o de protección de bienes.

El fuego, que se originó en torno a las dos de la madrugada de este sábado, presenta un grave riesgo para los vecinos y el entorno cercano.

Por este motivo, también se ha activado la Situación Operativa (SIT) 2 en toda la comunidad, lo que permite la incorporación de medios extraordinarios en las labores de extinción.

La emergencia coincide con la simultaneidad de otro incendio en la vecina provincia de Guadalajara, concretamente en el Pico del Lobo, que continúa activo y ha obligado al desalojo de varias poblaciones.