La Diputación de Segovia rechaza la nueva PAC e insta a Europa a reformularla en favor del sector agrario

El Pleno de la Diputación de Segovia ha aprobado, con el apoyo de PP, PSOE, Vox y los dos concejales no adscritos, rechazar la propuesta de la Comisión Europea para la nueva Política Agraria Común (PAC), al tiempo que ha reclamado un nuevo texto que "beneficie los intereses del sector agrario de la provincia".

Una moción que ha sido presentada conjuntamente por todas las formaciones salvo Izquierda Unida (IU), que ha rechazado la misma y ha asegurado que "el campo necesita una PAC social, ecológica y justa".

Jaime Pérez (PP), por su parte, le ha dicho a la diputada de IU que "tenga cuidado con pedir una PAC ecológica, pues no hay mejor ecologista que el que vive en el campo y todas las OPAs están en la línea con lo que expone esta moción".

El texto expresa las "deficiencias" del documento propuesto por la Comisión Europea para los "intereses del sector agrario de la provincia". Por eso, la institución provincial rechaza el actual documento al ser "perjudicial para el desarrollo de nuestros pueblos".

Por ello, piden instar a las instituciones europeas para que elaboren una nueva propuesta que garantice el presupuesto "suficiente, la igualdad territorial y el mantenimiento de los dos pilares de la PAC, garantizando que las ayudas van destinadas a los agricultores y ganaderos a título profesional".

Poniendo, además, "el foco principal en las personas, como elemento crítico y fundamental del desarrollo de nuestro medio rural".

También se pide incluir el principio de reciprocidad y cláusulas espejos en todos los acuerdos comerciales que se tengan con terceros países para garantizar "los mismos requisitos medioambientales, agronómicos, sanitarios y sociales en la producción que se exigen a nuestros productores".

En esta línea, se solicita que reduzcan "cualquier requisito medioambiental que suponga un incremento en los costes de producción que no tenga una base científica agronómica o que estos lleven aparejados una compensación económica y que se consiga la simplificación en la aplicación de la nueva PAC y la reducción de la burocracia".

Por último, exigen la "implicación del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León en la adopción de medidas concretas para contrarrestar la pérdida de ingresos del sector agrícola y ganadero, entre otras demandas".

Previamente al apartado de mociones, ha destacado la dación de cuenta de los informes de Intervención y Tesorería en aplicación de la Ley de morosidad del segundo trimestre de 2025, arrojando un periodo medio de pago a los proveedores en seis días.

Un dato que para el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, es motivo de celebración y felicitación "a los técnicos responsables porque es una cifra para sentirse muy orgullosos".

También se ha aprobado el expediente de contratación mediante procedimiento abierto del Servicio de Limpieza de los centros y dependencias de la Diputación.

A este respecto, la diputada de IU, Ana Peñalosa, ha criticado la falta de cláusulas sociales en el pliego el cual ha calificado de "oportunidad perdida porque no debería ser solo cuestión de precio sino de empleo de calidad y justicia social".

Por su parte, el diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, ha precisado que hay normativas superiores "que van a asegurar todo eso y nosotros con este pliego aseguramos que la empresa pague a las trabajadoras".

Por último en este apartado, se ha dado cuenta del Decreto de la Presidencia en el que se nombra a María Luisa López para el puesto de Intervención de la Corporación, que está reservado a personal funcionario de habilitación nacional.

Una cuestión que de nuevo ha sido criticada por Peñalosa, por ser una libre designación. De Vicente, no obstante, ha defendido que la planificación del relevo generacional en materia de recursos humanos llevada a cabo por la Diputación de Segovia asegura la "transmisión del saber, supliendo así la incapacidad del Gobierno para proporcionar habilitados nacionales a las corporaciones locales".

Además de todo ello, se han debatido otras tres mociones para la promoción de Alimentos de Segovia en los centros escolares, la creación de una página web y redes sociales para fomentar el relevo generacional en los negocios rurales, y el impulso de medidas de prevención de incendios forestales que no han salido adelante.