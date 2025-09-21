Más de 3.000 personas del medio rural participarán este año en los cursos comunitarios de la Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia iniciará a finales de este mes de septiembre su programa de cursos comunitarios para la población del medio rural de la provincia de este año. Se trata de cuatro cursos que darán formación sobre habilidades sociales, manualidades, ocio preventivo y promoción del cuidado y el autocuidado.

En total hay previstos medio millar de grupos en localidades de todo el territorio de la provincia de Segovia superando las 3.000 plazas.

Unas actividades que buscan que los meses de otoño e invierno resulten más atractivos para la población, cuando a los pueblos ya no llegan visitantes y se programan muchas menos iniciativas de ocio.

Esta oferta formativa es un clásico en la provincia. Gran parte de los cursos están completamente afianzados a lo largo de los años. El último en llegar y que también recibe multitud de solicitudes, ha sido el curso de promoción del cuidado y autocuidado. Incluye técnicas para mejorar la concentración, la relajación a través de la respiración o la relevancia de cómo afrontar los pensamientos para una mejor salud física y mental.

Esta formación del autocuidado llegará este 2025 a 112 grupos de 95 municipios.

El Aula de Manualidades será la primera en comenzar las clases. Se estrenará este 29 de septiembre y a lo largo de toda la temporada será cursada por 1.500 personas repartidas en 182 grupos. El contenido está centrado en las artes plásticas. Los alumnos aprenderán técnicas de restauración, pintura o costura.

Por su parte, las Aulas Sociales también tienen 1.500 inscripciones para este año. Se desarrollarán en 167 grupos por toda la provincia. Esta iniciativa está especialmente dirigida a la población vulnerable. Aquí se enseñan disciplinas básicas como ortografía, cálculo o comunicación verbal tanto oral como escrita. Comenzarán el 6 de octubre.

En esa misma fecha iniciarán las sesiones del curso de ocio preventivo dirigido a menores de entre 3 y 11 años. Este 2025 será acogido en 44 grupos de 42 municipios. Los contenidos se centran en desarrollar mediante el juego la creatividad y la imaginación de los participantes.

Este programa de cursos del Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia tiene un precio de entre 15 y 80 euros. Las inscripciones se realizan a través de cada ayuntamiento participante.