Segovia se posiciona como destino sostenible en Naturcyl 2025 con talleres, catas de productos locales y astroturismo

Turismo de Segovia y la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia serán uno de los principales patrocinadores de la VIII Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso.

La presencia de la Diputación de Segovia incluye talleres, charlas y catas para mostrar la riqueza turística, cultural y gastronómica de la provincia.

El viernes 19 de septiembre arrancará con un taller de alfarería impartido por el artesano Miguel Ángel F. Molinero, que enseñará el proceso de creación de piezas cerámicas.

Miguel Ángel Vicente, en la Feria Naturcyl

A mediodía, los visitantes disfrutarán de una cata de carnes ahumadas de Huma Ahumados, organizada por Alimentos de Segovia.

Por la tarde, la científica Juana Vegas, del IGME-CSIC, ofrecerá la conferencia ‘Geoturismo, el gran aliado del Turismo de Naturaleza’, destacando "el valor del patrimonio geológico como motor de desarrollo sostenible".

De manera paralela, la artesana Sara Serna desarrollará un taller de sublimación sobre madera y la jornada finalizará con una cata de semillas de cáñamo de Canniebas.

El sábado 20 estará marcado por el curso sobre el Gran Eclipse de 2026, impartido por Carlos Aznar, de Astronomía Cercana, que analizará los retos y oportunidades que este fenómeno supondrá para el turismo segoviano.

La artesanía volverá con un taller de talla de vidrio a cargo de Óscar Santiago Abad, uno de los últimos grabadores de cristal de España. Alimentos de Segovia ofrecerá una cata de espirulina de Espirulina Valsaín y, por la tarde, una cata de café de Guadarrama Coffee Roasters.

Los asistentes podrán participar en un taller de jabones artesanales con Jabones LU&JO y la jornada concluirá con 'Birra Láctea', que combina observación astronómica y degustación de cerveza artesana con la participación de Astronomía Cercana, Actividades La Tormenta, Cervezas Veer y Cervecería 90 Varas.

El domingo 21, la programación se centrará en un taller de muñecas de trapo con la artesana Monatabú, que combina "tradición y diseño" en cada creación.

La nota dulce la pondrá Merche’s Galletas con un taller infantil de repostería para niños de entre 4 y 12 años, en el que podrán elaborar sus propias galletas.

Todas las catas tendrán una duración aproximada de treinta minutos y un aforo limitado a veinte participantes, mientras que los talleres infantiles contarán con quince plazas. Las inscripciones se formalizarán presencialmente en el stand de la Diputación de Segovia.

El astroturismo será uno de los protagonistas de la presencia segoviana en Naturcyl 2025, mostrando "cómo el cielo nocturno puede convertirse en motor de desarrollo para el medio rural".

Con esta programación, Prodestur reafirma su labor de difusión de los recursos turísticos, culturales y naturales de la provincia, mientras que Alimentos de Segovia proyecta la diversidad y excelencia de la gastronomía segoviana, ofreciendo experiencias únicas que refuerzan la imagen de Segovia como destino "sostenible, innovador y de calidad".