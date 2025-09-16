El pueblo más joven de España está en Castilla y León: 2.000 vecinos con una edad media de 34 años y "mucha vida"

Hontanares de Eresma junto a una imagen de su alcalde, Javier García Google Maps / Cedida

Los pueblos son una de las principales señas de identidad de Castilla y León. Una comunidad con más de 2.000 municipios que lleva años lidiando con la lacra de la despoblación.

Son muchas las localidades que con el paso del tiempo han ido perdiendo habitantes por diferentes motivos: la falta de servicios, infraestructuras y comunicaciones, y la imposibilidad de encontrar un trabajo acorde a sus gustos, preferencias y formación son algunas de ellas.

Diferentes cuestiones por las que la mayoría de ellas van viendo a su población cada vez más envejecida, llegando incluso a no registrar ni un solo niño ni joven en su padrón municipal.

Sin embargo, como en todo hay excepciones. Y es que, en la provincia de Segovia hay un pueblo que puede presumir orgulloso de haber disparado su población a raíz del 'boom inmobiliario' que se produjo en la zona hace dos décadas y también de ser el pueblo más joven de España con un total de 2.000 habitantes, 1.680 censados, con una media de edad de 34,5 años.

Se trata de Hontanares de Eresma, un municipio ubicado a solo 13 kilómetros de Segovia capital, en el que es posible gozar de "una gran calidad de vida".

"Es un auténtico orgullo", ha confesado el alcalde, Javier García, en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la que, además, ha explicado que Hontanares ostenta este título desde hace "más o menos un año".

Para entenderlo, hay que remontarse a hace 20 años, un momento en el que el pueblo cuantificaba "algo menos de 100 habitantes y estaba en riesgo de despoblación".

Centro comercial de Hontanares de Eresma Ayuntamiento de Hontanares de Eresma

Sin embargo, justamente se produjo un 'boom inmobiliario' a través del cual varios promotores se aventuraron a construir vivienda nueva y "urbanizaciones de excelencia" en la localidad, lo que motivó la llegada de matrimonios jóvenes, que aprovecharon la oportunidad de adquirir una casa con parcela en el pueblo.

Así, Hontanares de Eresma pasó de los 100 habitantes a los 2.000 en cuestión de una década por la llegada de los nuevos vecinos y los hijos que estos fueron teniendo posteriormente, de tal manera que la localidad consiguió "resurgir" del problema de la despoblación.

Ahora bien, en el hecho de que esta tónica se haya mantenido con el paso del tiempo llegando a convertir el pueblo en el más joven de toda España, también han tenido mucho que ver las políticas municipales dirigidas al impulso de numerosos servicios que se han ido poniendo en marcha de manera progresiva.

Y es que, antes del denominado 'boom inmobiliario' Hontanares contaba "con el bar de la plaza y poco más".

"Con esta nueva realidad hubo que proporcionar a los vecinos todos los servicios de los que hoy en día ya disponemos", revela el alcalde. Y no son pocos.

Servicios

Actualmente el municipio cuenta con colegios, guardería municipal, consultorio médico, centro cultural, un centro comercial con varios establecimientos en su interior, tiendas, bares, farmacia, supermercado y cajero automático.

A todo ello se suman varios parques infantiles, una escuela de música, una amplia oferta de actividades deportivas, un grupo de danzas, campamentos gratuitos y hasta un punto joven, todo ello rodeado de un espectacular patrimonio cultural y entorno natural.

"Tenemos todos los ratios atendidos", apunta el regidor, señalando, además, que próximamente abrirá sus puertas un asador de pollos y una pizzería.

Del pueblo también destaca su ubicación, próxima a la capital, y sus comunicaciones por carretera con un transporte público que, "aunque no cubre todas las franjas horarias deseadas, ahora, además, es gratuito".

Empleo y vivienda

También las oportunidades de empleo. Y es que, muchos habitantes del municipio han encontrado trabajo en el polígono industrial de Valverde del Majano, considerado "uno de los principales motores económicos de la provincia" y ubicado a pocos minutos de Hontanares.

"Tenemos trabajadores de toda tipología y característica, pero también predominan los empleados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Hay mucho Guardia Civil, militar y Policía Nacional, mucho funcionario", añade.

De este modo, García asegura que el principal problema que vive el municipio en la actualidad es el de la falta de vivienda. "A día de hoy no queda ninguna y, además, los precios se han duplicado", señala.

Si bien, desde el Ayuntamiento están habilitando suelo para la construcción de nuevos hogares y en este momento ya se está trabajando en una nueva promoción de 13 chalés, con previsiones de "darle continuidad" con más construcciones.

Más financiación pública

Con todo ello, el alcalde confiesa su interés en seguir manteniendo el título del pueblo con la media de edad más joven de toda España, pero también reconoce que "es algo complicado". En primer lugar, porque los vecinos que se mudaron a la localidad a una temprana edad, "ya vamos teniendo nuestros años".

Y, por otro lado, porque, en su opinión, el hecho de ser la localidad con la población más joven de todo el territorio nacional "tiene que ir acompañado de financiación por parte de las distintas administraciones públicas, destinada a surtir a la gente joven del municipio de todo lo necesario para que esto siga siendo así y para que nuestros jóvenes estén contentos de vivir en nuestro pueblo".

"Porque servicios tenemos muchos, pero carencias también tenemos algunas", confiesa el regidor refiriéndose así a la vivienda y a determinadas infraestructuras como un polideportivo en el que poder centralizar toda la actividad deportiva, ahora dispersa, del municipio. Y en esa lucha están.

Consultorio médico de Hontanares de Eresma Ayuntamiento de Hontanares de Eresma

“Estamos detrás de las administraciones a ver si encontramos financiación, ya no para la construcción de uno nuevo, que sabemos que cuesta mucho dinero, sino para acondicionar algún edificio municipal que sí que puede llegar a reunir las condiciones de un pequeño polideportivo. Nos tienen que tener en cuenta", reclama.

Y todo, para que el pueblo no solo mantenga a sus 2.000 habitantes, sino que también para que aumente su población, y, sobre todo, para que pueda seguir ofreciendo a sus vecinos un hogar "con una gran calidad de vida".

En definitiva, un lugar en el que encontrar "todo lo necesario para gozar del máximo bienestar sin tener que recurrir a ningún otro sitio". Porque, si por algo destaca Hontanares de Eresma, es porque allí "hay mucha vida", concluye el regidor.