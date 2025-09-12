“No he sufrido agresión”: la mujer del alcalde de Vox de Villacastín asegura que lo ocurrido fue “una confusión”

Imagen del Ayuntamiento de Villacastín y, en el círculo, Julio César Sánchez Ayto Villacastín y Vox Villcastín

Giro de guion. Olga Serrano, esposa del alcalde de Villacastín (Segovia), Julio César Sánchez, ha negado este viernes haber sido víctima de un episodio de violencia de género y haber sufrido una agresión por parte de su marido.

Sánchez fue detenido de manera preventiva durante la celebración de una romería en la localidad abulense de Santa María del Cubillo, próxima a Villacastín.

En un comunicado firmado de su puño y letra, al que tuvo acceso este medio, Serrano asegura que las informaciones publicadas “no se corresponden con la realidad de lo sucedido”.

“Manifiesto que no he sufrido agresión alguna por parte de mi marido y que lo ocurrido obedece a una confusión”, sostiene. Además, aclara que en ningún momento ha presentado denuncia contra su esposo.

La mujer ha solicitado también “el máximo respeto” tanto a su intimidad como a la de su familia, y ha mostrado su confianza en que el juzgado resuelva este “malentendido” cuanto antes. “Pido que no se tergiversen más los hechos”, añade en su escrito.

El alcalde de Villacastín, Julio César Sánchez, concurrió a las elecciones municipales de 2023 en la lista de Vox, aunque no figura como afiliado del partido, según han precisado fuentes de la formación.

Según precisaron fuentes oficiales a este periódico, Sánchez también arremetió y agredió a un Policía Nacional fuera de servicio que trató de parar la situación.

Tras el incidente, el regidor se marchó del lugar para acabar finalmente entregándose tiempo después en el cuartel de la Guardia Civil. Tras ello fue puesto en libertad.

Fuentes de Vox precisaron que Julio César Sánchez, aunque se había presentado por Vox, no es afiliado al partido.

El municipio de Aldeavieja celebraba en el momento de los hechos sus fiestas en honor a la Virgen del Cubillo. Una romería a la que cada año acuden miles de personas de todos los puntos del territorio nacional.