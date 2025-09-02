De Vicente y el coronel Miró Bujosa, nuevo jefe de los artilleros de Segovia, miden sinergias en su primer contacto

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, se reúne con los coroneles salientes y entrantes de la Academia de Artillería

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha recibido este martes al coronel Antonio Jesús Miró Bujosa, que este próximo viernes tomará los mandos de manera oficial de la dirección de la Academia de Artillería.

Un encuentro donde también ha estado presente el coronel saliente, Rafael de Felipe Barahona, y que ha servido para medir sinergias entre ambos en una primera toma de contacto.

De Felipe, por su parte, ha querido acompañar a su sucesor en el cargo y aprovechar para decir adiós, además de agradecer el trato recibido, a los miembros de la corporación provincial durante los tres años que ha estado al frente de los artilleros en Segovia.

Miguel Ángel De Vicente junto a De Felipe y Miró Bujosa

Una cita que se ha enmarcado dentro de la ronda de visitas a las instituciones segovianas y en la que ambos coroneles han podido charlar junto a De Vicente sobre el vínculo que hay entre la provincia y la sociedad militar.

Un vínculo del que el nuevo coronel ya es conocedor dada la tradición artillera de su familia.

El presidente segoviano ha querido además reconocer el trabajo al coronel saliente al tiempo que ha deseado al entrante que protagonice una estancia próspera en Segovia.

De la misma forma, se ha puesto a su disposición para futuras colaboraciones entre la Academia de Artillería y la Diputación de Segovia.

Está previsto, en principio, que De Vicente, junto a otros miembros de la institución provincial, asistan el próximo viernes a las 12:00 horas al acto de toma de posesión del coronel Miró Bujosa en el Patio de la Orden de la Academia de Artillería.