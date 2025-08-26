La Diputación de Segovia ayuda a 65 pueblos a instalar desfibriladores externos semiautomáticos

La Diputación de Segovia otorgará subvenciones a 65 municipios de la provincia para la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), según publica este lunes el Boletín Oficial de la Provincia. La medida se enmarca en la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno en junio.

En total, se presentaron 122 solicitudes, todas evaluadas conforme a las bases de la convocatoria. Esta línea de ayudas, impulsada por la Junta de Castilla y León, se dirige a municipios con menos de dos mil habitantes y a entidades locales menores dependientes de municipios con menos de 20.000 habitantes. La dotación presupuestaria asciende a 148.000 euros.

El reparto de las subvenciones ha seguido criterios de puntuación establecidos en las bases. En casos de igualdad, se ha tenido en cuenta el orden de entrada de la solicitud con la documentación completa.

Las ayudas concedidas oscilan entre 1.500 y 2.000 euros, cubriendo tanto la adquisición e instalación de los dispositivos como la formación necesaria para su uso.

La convocatoria responde a la Orden de 20 de diciembre de 2024 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que concede a la Diputación de Segovia una subvención directa para financiar la dotación de desfibriladores.

Según las bases, estos deben instalarse en espacios visibles, señalizados y accesibles de edificios públicos con máxima afluencia.

El objetivo es mejorar la respuesta ante accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, especialmente en el ámbito laboral, aunque los beneficios se extienden a toda la población. Se busca así reducir la siniestralidad en el medio rural y reforzar la seguridad sanitaria de los vecinos.

La convocatoria forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación y se regula por la Ordenanza General de Subvenciones.

Entre los criterios de valoración se priorizan los municipios más pequeños y aquellos que no contaban con ningún desfibrilador registrado al 1 de enero de 2025, garantizando un reparto equitativo de los recursos.