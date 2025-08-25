Detienen en El Espinar a un hombre buscado por las autoridades judiciales de Bulgaria

La Guardia Civil de Segovia ha detenido el pasado 18 de agosto, durante un control de vehículos rutinario en El Espinar, a un hombre de 47 años, residente en Barcelona, al que buscaban autoridades judiciales de Bulgaria por un presunto delito grave contra el patrimonio, penado con hasta 15 años de cárcel.

Sobre el hombre pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y fue interceptado durante la identificación a un ocupante en el que viajaban tres personas de nacionalidad extranjera.

Uno de los hombres presentó un documento de identidad que aparentemente parecía legítimo. Sin embargo, tras una verificación cruzada con las bases de datos policiales, detectaron una incongruencia entre los datos del documento y los que aparecen asociados a la OEDE en vigor.

Dada la sospecha fundada de suplantación de identidad, los agentes llevaron al hombre hasta dependencias oficiales para la realización de las comprobaciones pertinentes.

Tras un minucioso análisis documental y la práctica de una prueba dactilar, confirmaron la verdadera identidad del implicado, sobre el cual pesaba una OEDE emitida por las autoridades búlgaras.

Tras verificar la requisitoria internacional, procedieron al arresto del hombre y a la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que se encarga de la cooperación judicial internacional y extradiciones en el ámbito europeo.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil sigue las investigaciones para esclarecer su posible vinculación con presuntos delitos contra el patrimonio y falsedad documental, un patrón recurrente en ciertas organizaciones criminales del Este de Europa.