‘Aquí la Tierra’, de TVE, recibirá el Tomate de Honor en la Feria de Martín Muñoz de las Posadas

Presentación de la Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas

Martín Muñoz de las Posadas volverá a vestirse de gala, y de rojo tomate, el próximo sábado 23 de agosto con motivo de la VII Feria del Tomate, una cita ya consolidada que reconoce el valor del producto local y rinde homenaje a quienes lo cultivan.

La feria forma parte de la Caravana de Alimentos de Segovia, un proyecto impulsado por la Diputación para dar visibilidad a la riqueza agroalimentaria de la provincia, y que este año otorgará su Tomate de Honor al programa de televisión Aquí la Tierra, emitido diariamente en La1 de TVE.

La noticia se ha dado a conocer este lunes en el Salón del Trono del Palacio Provincial, donde la diputada Magdalena Rodríguez ha destacado el valor de esta feria como escaparate del trabajo de generaciones de agricultores y de un producto tan ligado a la identidad local como el tomate.

Le han acompañado en la presentación el alcalde del municipio, José Antonio García, y el productor Álvaro Iglesias.

La jornada arrancará a las 9:30 horas con la visita al tradicional Huerto de Monje, seguido, a las 10:00 horas, de la apertura de los puestos de la Caravana en la Plaza Mayor.

En total, dieciséis productores adheridos a la marca agroalimentaria de la Diputación ofrecerán una muestra de la despensa segoviana: quesos artesanales, galletas, ahumados, cervezas, vinos, mieles, embutidos o panes, junto a otros productos elaborados en la provincia.

Además, tres horticultores locales, Álvaro Iglesias, Daniel Ramos y el proyecto Era, brotes y hortalizas para una nueva vida, llevarán las diferentes variedades de tomate tradicionales cultivadas en esta comarca.

Sobre las once de la mañana, la feria alcanzará uno de sus momentos más esperados con la entrega del Tomate de Honor al equipo de Aquí la Tierra, un magacín que ha sabido acercar la meteorología y el mundo rural al gran público con un tono didáctico, ameno y comprometido con el territorio.

Presentado por Jacob Petrus, Quico Taronjí e Isabel Moreno, el programa ha recorrido en los últimos años cientos de pueblos, mercados, huertas y explotaciones, dando voz a agricultores, pastores, pescadores y artesanos.

Tomate, tradición y cocina en directo

La feria no solo será un escaparate de producto, sino también un espacio de encuentro y participación.

La Asociación de Cocineros de Segovia y Provincia, junto a varios voluntarios, preparará en directo gazpacho y pisto con hortalizas locales, que se repartirán entre los asistentes al finalizar el homenaje.

La música del grupo Esparadrapo amenizará la degustación, que dará paso a la comida popular prevista a las 15:30 horas: una hamburguesada elaborada con ternera de la zona, patatas fritas y otros ingredientes de proximidad.

Por la noche, a las 21:30, llegará la tradicional cena de huevos fritos con pisto, que servirá de antesala al karaoke popular, previsto para las 22:30 horas.

Durante todo el día habrá actividades complementarias como photocall temático, visitas al patrimonio local, incluyendo la iglesia parroquial y el Palacio del Cardenal Espinosa, y cocina colaborativa en plena Plaza Mayor, donde vecinos, cocineros y visitantes compartirán mesa y fogones.