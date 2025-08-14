Herido un hombre de 42 años tras golpearse la cabeza y quedar inconsciente en una pelea en Aguilafuente

Un hombre de 42 años resultó herido en la madrugada de este jueves, a las 00:02 horas, tras golpearse en la cabeza y perder el conocimiento durante una pelea ocurrida en la calle Real de Aguilafuente (Segovia).

Según informó el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, tras recibir el aviso se dio parte a la Guardia Civil de Segovia y al personal sanitario de Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Aguilafuente y una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE).

En el lugar, los sanitarios atendieron al herido, que posteriormente fue trasladado en la UEnE al Complejo Asistencial de Segovia.