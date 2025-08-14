Herido un hombre de 42 años tras golpearse la cabeza y quedar inconsciente en una pelea en Aguilafuente
Los sanitarios atendieron al herido, que posteriormente fue trasladado en la UEnE al Complejo Asistencial de Segovia.
Un hombre de 42 años resultó herido en la madrugada de este jueves, a las 00:02 horas, tras golpearse en la cabeza y perder el conocimiento durante una pelea ocurrida en la calle Real de Aguilafuente (Segovia).
Según informó el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, tras recibir el aviso se dio parte a la Guardia Civil de Segovia y al personal sanitario de Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Aguilafuente y una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE).
En el lugar, los sanitarios atendieron al herido, que posteriormente fue trasladado en la UEnE al Complejo Asistencial de Segovia.