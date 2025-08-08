Gran despliegue de medios por un incendio en Zamarramala: ha dejado calcinadas tierras de cultivo
Por el momento, se desconocen las causas que han originado las llamas, así como la extensión total de la superficie quemada.
Momentos tensos los vividos en la mañana de este viernes, 8 de agosto, en la localidad segoviana de Zamarramala.
Allí, a las 09:45 horas se ha registrado un incendio en el entorno del barrio, que ha afectado a tierras de labor. Un suceso que enseguida ha movilizado a los Bomberos de Segovia y a efectivos de la Junta de Castilla y León.
En concreto, en las labores de extinción han trabajado nueve efectivos de los Bomberos de Segovia con un camión nodriza y otros vehículos, así como personal especializado de la Junta, que se ha personado con el helicóptero y un camión de extinción.
Además, en el dispositivo también han participado siete efectivos de la policía local.
En estos momentos, el fuego ya ha sido perimetrado y se ha dado por controlado, aunque se desconoce el motivo que ha originado las llamas, así como la extensión total de la superficie quemada.