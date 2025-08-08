Gran despliegue de medios por un incendio en Zamarramala: ha dejado calcinadas tierras de cultivo

Los Bomberos de Segovia trabajan en el incendio en Zamarramala Bomberos de Segovia

Momentos tensos los vividos en la mañana de este viernes, 8 de agosto, en la localidad segoviana de Zamarramala.

Allí, a las 09:45 horas se ha registrado un incendio en el entorno del barrio, que ha afectado a tierras de labor. Un suceso que enseguida ha movilizado a los Bomberos de Segovia y a efectivos de la Junta de Castilla y León.

En concreto, en las labores de extinción han trabajado nueve efectivos de los Bomberos de Segovia con un camión nodriza y otros vehículos, así como personal especializado de la Junta, que se ha personado con el helicóptero y un camión de extinción.

Además, en el dispositivo también han participado siete efectivos de la policía local.

En estos momentos, el fuego ya ha sido perimetrado y se ha dado por controlado, aunque se desconoce el motivo que ha originado las llamas, así como la extensión total de la superficie quemada.