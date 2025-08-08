La famosa piedra robada del Acueducto de Segovia ya está en manos de la Junta

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pandora destinada a la protección del patrimonio histórico nacional, ha intervenido en un caso relacionado con la posible venta ilegal de elementos del Acueducto de Segovia, monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1884 y Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1985.

Los hechos se originaron cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia detectó un anuncio en una red social en el que se ofrecía, mediante subasta, una piedra que supuestamente formaba parte del acueducto y que se convirtió en todo un fenómeno viral.

En el anuncio se incluían imágenes de la piedra y su supuesta ubicación dentro del monumento, estableciendo un precio de salida de 1.000 euros.

Además, en la misma plataforma se ofertaban bolsas de 15 gramos de granalla (fragmentos de piedra) presuntamente también procedentes del acueducto, a un precio de 49,95 euros cada una.

Ante la gravedad de la situación y con el objetivo de verificar la autenticidad del material ofrecido, la Guardia Civil inició una investigación que culminó con la identificación del presunto responsable y la recuperación voluntaria de la piedra anunciada, que fue entregada a los agentes y depositada en dependencias oficiales.

Actualmente, el objeto permanece bajo custodia a la espera de que el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia, junto con el Ayuntamiento de Segovia, realicen las pertinentes verificaciones para certificar su autenticidad y origen exacto.