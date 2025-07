La teniente de alcalde de Segovia niega haber cobrado por participar en empresas y denuncia una "vendetta"

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, ha negado este sábado haber cobrado por participar en empresas y ha achacado esas acusaciones de la oposición de izquierdas a un ataque personal por "una vendetta familiar". "No he cobrado nunca, ni ahora ni anteriormente, desde que he sido administradora de una sociedad familiar, por ese concepto", ha afirmado.

"Santiago Velasco Sanz, que es mi primo y que, por cierto, se ausentó de su puesto de director en CaixaBank a Madrid para poder presentarse en la junta, delante de un notario quiso grabar la conversación. Y se le apercibió de que no tenía ningún derecho ni se le autorizaba para hacer una grabación porque incumplía la Ley de protección de datos", ha señalado.

Y ha denunciado que "este es el estilo de la mafia al que estamos acostumbrados ahora con el PSOE".

"Clara Martín está utilizando una circunstancia puramente familiar muy dolorosa derivada del fallecimiento precisamente de mi tío y del padre de mis primos, a los que no quisieron dejar como herederos, para atacarme políticamente porque no tiene ningún otro argumento, ni de la gestión que se está llevando a cabo en este Ayuntamiento", ha señalado.