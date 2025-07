El exsecretario general del PSOE en Segovia, de apoyar a Sánchez a darse de baja del partido por no compartir el rumbo

La baja del PSOE de Juan Luis Gordo es un ejemplo más del profundo desencanto que se respira en el actual partido de Pedro Sánchez.

Más de tres décadas de compromiso inquebrantable desde que en 1988 se afiliara al PSOE y una vida entera de entrega política que hoy han llegado a su fin.

Pese a que el exsecretario general del PSOE en Segovia fue de los primeros en defender la candidatura de Sánchez como secretario general, en los últimos años ha dejado de sentirse identificado con el rumbo de la dirección del partido.

Durante estas tres décadas de carrera política ha ocupado cargos relevantes como diputado nacional durante dos legislaturas (2011-2019), senador en representación de Segovia entre 2008 y 2011, hasta ocupar la Secretaría General del PSOE segoviano durante más de una década, convirtiéndose en una voz clave para el socialismo en Castilla y León.

También es destacable el estrecho vínculo que mantuvo hace más de una década con el actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y mano derecha de Pedro Sánchez, Óscar López, quien alabó en numerosas ocasiones su gestión en el partido provincial.

López, también con raíces segovianas, ensalzaba por aquel entonces la labor de Gordo por estar "siempre al frente en los momentos duros y difíciles”, llegó a decir cuando ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE de Castilla y León.

Óscar López (I), Juan Luis Gordo (C), y Maria Teresa Rodrigo (D), reciben a la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega en un homenaje organizado por el PSOE de Segovia Kamarero / ICAL

Pero hoy, más de 30 años después, el desencanto marca el fin de su militancia. Sus palabras revelan no solo una desilusión política sino también una fractura personal con el proyecto al que dedicó buena parte de su vida.

En este proceso, la figura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, juega un papel esencial. Inicialmente, Gordo respaldó su ascenso dentro del partido y sin embargo, la evolución posterior del líder socialista generó en él una distancia creciente que culminó en una ruptura abierta y pública.

Además, Juan Luis Gordo fue uno de los dos dirigentes socialistas castellanos y leoneses que firmaron hace unas semanas la carta solicitando la renuncia inmediata de Pedro Sánchez, en medio de los escándalos de corrupción que rodearon su gestión.

Para Gordo, estos hechos supusieron una ruptura definitiva con los valores éticos y políticos que habían sustentado su militancia durante años. "No me reconozco hoy en esa línea de actuación, alejada, a mi juicio, de los valores que me llevaron al PSOE", enfatiza.

Alfredo Pérez Rubalcaba en un café-tertulia en El Espinar. En la imagen junto a Juan Luis Gordo (I), y la exalcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo Alberto Benavente / ICAL.

Pero su desencuentro no se limita únicamente al ámbito nacional. En Segovia, el distanciamiento con su sucesor, José Luis Aceves, ha sido igualmente profundo y doloroso. Gordo denuncia abiertamente haberse sentido "ignorado", asegurando que sus propuestas, críticas constructivas y aportaciones fueron sistemáticamente desatendidas.

Asegura incluso que a raíz de esta situación se ha visto forzado a abandonar el Comité Provincial tras el último Congreso y, describe Gordo, que esto ha generado un ambiente en el que "los pesos y contrapesos, fundamentales para la buena marcha del partido, han desaparecido".

Su salida del PSOE no es, para él, una renuncia a sus principios, sino todo lo contrario: una muestra clara de coherencia y dignidad personal. "La militancia no puede entenderse como sumisión a la dirección ni como renuncia a las propias ideas", subraya con firmeza.

A pesar del dolor que le produce abandonar el partido en el que ha militado durante más de tres décadas, Gordo afirma que su ruptura es solo política, no emocional.

Se compromete a mantener viva su voz en la esfera pública, desde tribunas en medios de comunicación hasta su liderazgo al frente de la Asociación Pluralismo y Convivencia en Segovia. Desde allí, su objetivo será fomentar la convivencia democrática, el diálogo plural y el respeto entre distintas sensibilidades, algo que considera hoy más necesario que nunca.

Óscar López junto a Juan Luis Gordo en el XII Congreso Provincial del PSOE

La decisión de Juan Luis Gordo, por tanto, no solo revela una profunda crisis personal sino que refleja también las tensiones internas de un PSOE que enfrenta desafíos internos y externos. Su historia encarna la complejidad del compromiso político en tiempos de polarización, en los que mantenerse fiel a unos principios supone, a veces, asumir un coste alto en lo personal.

Para Gordo, esta ruptura marca el fin de una etapa, pero también el inicio de otra desde la coherencia, la libertad y la fidelidad a sus propias convicciones.