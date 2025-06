Arturo, estudiante, rotundo contra la falta de examinadores de tráfico en Segovia: "Hay seis meses de espera, es intolerable"

Arturo Barbero es un joven de 19 años que está sufriendo en primera persona la falta de examinadores de tráfico en la provincia de Segovia.

Una problemática que, aunque, según ha confesado en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, viene de lejos, cada vez se está agravando más y más ahora en verano que muchos se cogen vacaciones.

"El año pasado hubo incluso una manifestación de las autoescuelas en Jefatura provincial de Tráfico, dijeron que iban a contratar más gente, pero estamos igual", sostiene.

Tanto es así, que el joven segoviano asegura que en estos momentos "hay seis meses de espera para poder empezar las prácticas del carné de conducir por una intolerable falta de examinadores y personal en la Jefatura de Tráfico".

"Así nos encontramos en Segovia una vez que aprobamos el teórico", denuncia.

Él, en su caso,se apuntó a una autoescuela de Segovia y aprobó el primero de los dos exámenes del carné el pasado 10 de marzo. Sin embargo, "desde entonces, estoy en la lista de espera de la autoescuela", expresa.

Al principio, reconoce, "no tenía demasiada prisa", porque durante el curso él reside en Madrid por estudios. Así, su intención era aprovechar el verano, temporada en la que regresa a su casa, para poder examinarse del práctico.

Si bien, confiesa que no sabe si esto va a ser posible, dado que "he preguntado varias veces si voy a poder hacer las prácticas y me han dicho que todavía no y que ni siquiera pueden darme una fecha concreta, que quizás, con suerte, podré empezarlas en agosto porque no hay examinadores en Segovia".

"Ahora están empezando a meter a las personas que hicieron el teórico en enero. Y así están en todas las autoescuelas, pueden poner a gente a hacer prácticas, pero como no hay personal en Tráfico, prefieren no hacerlo por no saturarlo más", añade.

El segoviano Arturo Barbero

Es conocedor de ello porque incluso ha ido llamando a varias autoescuelas, hasta de Madrid, para ver si podía cambiarse y acortar plazos, "pero más de lo mismo", lamenta. "Si me muevo, tengo que volver a pagar matrícula y tasas y reiniciar el proceso de espera".

Una situación que considera "inasumible, intolerable y absolutamente lamentable", teniendo en cuenta que "si no consigo hacer la prácticas en verano, no sé cuándo las voy a poder hacer".

Y no solo eso. Sino también que "en Segovia necesitamos mucho el coche porque tenemos un transporte público que llega hasta donde llega y es el que es, y no podemos estar dependiendo de nuestras familias todo el rato", critica.

"No entiendo por qué no puedo sacarme el carnet en mi casa, es muy triste todo esto, y no soy el único que está en esta situación, mi círculo social está pasando por el mismo calvario y es un problema", apunta Borja.

SEIS O SIETE MESES DE ESPERA⌛



Así nos encontramos en Segovia desde aprobar el teórico del carnet de conducir hasta poder empezar las prácticas, por una intolerable falta de examinadores y personal en Jefatura de Tráfico😡



Presentada queja ante el Procurador del Común de CyL👇 pic.twitter.com/JLvyXgklfu — Arturo Francisco Barbero (@Arturio_fb) June 16, 2025

El joven teme que llegue septiembre, le toque volverse a Madrid y hacerse todos los días dos horas y media de viaje de ida y vuelta a Segovia para poder hacer las prácticas, lo que considera "inasumible".

"Y es eso, o pagarme un traslado a Madrid y asumir que es más caro y difícil sacárselo, o esperarme al año que viene".

Por todo ello, piensa seguir llamando a la autoescuela para que le agilicen lo máximo posible el inicio de las prácticas y también a la Jefatura de Tráfico, aunque "no me hacen ni caso".

Pero no solo eso. En su empeño de realizar las prácticas antes de que termine el verano, Borja también ha llegado a presentar una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León con el fin de que "desde allí den un toque".

"Si desde allí hacen una llamada o piden información, a lo mejor se lo toman un poco más en serio", añade.

En dicho escrito, Borja expone detalladamente la situación "inaceptable" al Procurador del Común, apuntando que esta "está afectando gravemente a muchos ciudadanos de la provincia de Segovia".

Además, le pide su intervención para que se tomen "las medidas necesarias que permitan resolver esta situación de falta de personal de Tráfico y examinadores en la provincia" y le confiesa su esperanza en obtener una respuesta.