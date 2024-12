Mohammed, un marroquí en Segovia: "El primer año fue muy difícil trabajando en la construcción"

Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Fue el 4 de diciembre del 2000, cuando la Asamblea General de las Nacionales Unidas lo proclama, debido al creciente reconocimiento de la migración como un fenómeno global significativo por parte de los Estados miembros de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Todo, en un contexto en el que los flujos migratorios se habían incrementado de forma notable. El objetivo que se perseguía, según los organizadores, pasaba por resaltar la importancia de respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, y destacar su contribución al desarrollo tanto en los países de origen como de destino.

Una proclamación que también perseguía fomentar la cooperación internacional con el fin de abordar los desafíos y oportunidades que presenta la migración, promoviendo una sensibilización mayor sobre las condiciones y necesidades de los migrantes en todo el mundo.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Mohammed, un hombre de 50 años que nació en Marruecos y está asentado, en la actualidad, en Segovia. Nos cuenta su historia y también cómo va a vivir un día tan especial para él.

Una persona ambiciosa y responsable

“Me considero una persona ambiciosa y responsable. Apuesto por una cultura diversa y enriquecedora. Me encanta ayudar a la gente. Cuando llegué a España no conocía el idioma y siempre he querido ayudar para que otras personas no se sientan igual”, asegura nuestro entrevistado.

Mohammed Abdous Douz nació en Marruecos. Tiene 50 años y ahora vive en Segovia. Es un apasionado de la cocina y del deporte. Ejerce como coordinador de un hogar de menores de Accem y recuerda su infancia “con cariño”. Pudo desarrollar sus estudios y tuvo la ayuda de sus padres y hermanos “en todo momento”.

“Decido llegar a Castilla y León al acabar mis estudios. Tenía claro que quería salir de mi país para seguir ampliando mi formación. Estuve intentando recalar en Canadá o Francia, pero al final no fue posible. Uno de mis hermanos estaba construyendo una casa y el albañil iba a venir a España. Por casualidad, llegué a Segovia”, explica Mohammed.

La necesidad que se encontraba nuestro protagonista pasaba por “mejorar su situación y luchar por un futuro mejor”. Tenía el ejemplo de sus hermanos y conocía a allegados que estaban en otros países y “estaban bien laboralmente”.

Una llegada “muy difícil”

Según cuenta nuestro entrevistado “la llegada fue muy difícil, distinta a lo que te cuentan”. No dominaba el idioma, no tenía un oficio claro, solo había estudiado Filología francesa y tenía que adaptarse a la cultura de nuestro país.

“El primer año trabajé en el mundo de la construcción. Estuve luchando para salir adelante. Fue muy difícil. Una situación a la que no estás acostumbrado”, añade el de Marruecos.

Tres años después conoció a una persona que le propuso trabajar con Accem. Así comenzó, primero dando clases de español y, posteriormente, educando a menores. Asegura que tiene muy buenos recuerdos de sus comienzos. A día de hoy continúa en Segovia.

“No es lo mismo vivir una experiencia que leerlo o que te lo cuenten. Aunque te puedan hablar de un país no es lo mismo si lo vives en tu propia piel. Me he hecho más responsable, tengo una familia. Para poder integrarme tengo que respetar la otra cultura y ver qué puedo aportar”, añade.

Coordina el hogar de menores de Segovia

Cuando le preguntamos si es feliz asegura que “es complicado” porque, al final, “estás separado de parte de tu familia y las cosas van cambiando”. Echa de menos a los suyos, aunque en España cuenta con un hermano, primos e hijos, aunque en su país de origen continúan su madre, otros hermanos y hermanas y primas.

“En la actualidad coordina el hogar de menores de Segovia. Estuve dando clases de castellano y comencé como educador. Cuando llegó esta oportunidad de coordina el hogar de menores acepté sin dudarlo”, apunta.

Nuestro protagonista añade que “hay que intentar seguir adelante a pesar de las situaciones más complicadas”. Apunta que “lucha para que los menores estudien y se forme” y asegura que cuenta con compañeros de Accem para compartir experiencias, lo que le “ayuda a seguir adelante”. Pasa el tiempo libre con sus niños.

El Día del Migrante

“El Día del Migrante es una celebración muy importante para terminar con los estereotipos. Hay gente que puede tener una idea errónea y se tiende a generaliza, pero, por suerte, es una minoría. Es importante dar a conocer la realidad de las personas migrantes y entender que pueden aportar a la sociedad de acogida. Hay que darles una oportunidad”, añade Mohammed.

Sobre el futuro, asegura que “espera seguir contando con un buen trabajo para mantener a su familia”. Un futuro próspero y con salud, rodeado de personas que le valoren y le apoyen para poder continuar realizando su función.

Mohammed conmemora el Día del Migrante, este 18 de diciembre, asentado en la bella localidad segoviana.