Una exposición acerca a las mujeres de la India a Segovia

Sin apenas tiempo para pensar en lo que se iba a encontrar y con la ilusión de llevar esperanza a las niñas que vivían en una casa de acogida de Calcuta, la fotógrafa segoviana, Rosa María de las Heras, viajó a la India en el año 2018, con la intención de enseñarles a usar una cámara de fotos.

Allí vivió una experiencia “increíble”, fruto de la cual nació 'Épica', la exposición que se puede ver hasta el 27 de abril en la Casa de la Lectura, enmarcada en el encuentro 'Mujeres', puesto en marcha por el Ayuntamiento de Segovia, a través de las concejalías de Cultura y de Servicios Sociales e Igualdad, con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Son precisamente las niñas y mujeres de la India las protagonistas de esta exposición, una selección de 29 fotografías de las más de 3.000 que realizó, con la que Rosa María de las Heras ha querido mostrar la desigualdad, la discriminación y la complicada y dura realidad a la que se enfrentan día a día.

Detrás de cada imagen tomada en Calcuta, Nueva Delhi, y Agra hay una historia. Desde la foto de una niña recién nacida en la calle a la que no pusieron nombre sus padres porque no sabían si llegaría a cumplir tres meses, a una mujer a la que su marido echó ácido para repudiarla porque ya no era atractiva, o una niña que andaba todos los días, junto a su padre, una hora y media, descalza, para poder ver el escaparate de una tienda donde había muñecas, o la foto de una madre que ofreció a su hija para que la sacasen de un país donde no tenía futuro.

A pesar de todo ello son mujeres cariñosas, amables y con una sonrisa en la boca, según destaca la autora de la exposición, quien espera que sus fotografías no dejen a nadie indiferente. 'Épica' se puede visitar en la Casa de la Lectura de la capital segoviana de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 11.00 a 14.00 horas