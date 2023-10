José María, el repartidor de la ONCE que ha hecho muy feliz a un segoviano

La ONCE ha repartido un premio de 3.000 euros en el producto 'Mí Día' de la ONCE con fecha del pasado 26 de octubre.El vendedor de la ONCE, José María Aparicio Calle, ha sido quien ha llevado la ilusión y la suerte a Segovia. El vendedor está situado en la zona de la Avda. del Acueducto de Segovia.

Desde el año 1999 José María, forma parte de la plantilla de vendedores de esta provincia, formada actualmente por más de 60 personas con discapacidad, quienes cada día con gran esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre los clientes.

