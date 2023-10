La Audiencia de Zamora absuelve a un hombre acusado de violación continuada a su hijastra

La Audiencia Provincial de Zamora ha absuelto a un zamorano de todos los cargos de agresión sexual continuada a su hijastra. La decisión se ha basado en la falta de pruebas consistentes y la aparición de varias inconsistencias en las declaraciones de la presunta víctima, menor de edad, y varios testigos.

La menor aseguraba que estos abusos habrían ocurrido en momentos en los que su madre no estaba presente o mientras estaba en la cama o en la ducha. La presunta víctima describió que el ahora absuelto se acercaba a ella en el sofá y en la cama, tocándola en el pecho y en la vagina, e incluso la obligó a realizar actos sexuales.

También mencionó un incidente en el que la menor afirmó que vio al acusado masturbarse cerca de la puerta de su habitación. La menor detalló que estos abusos habían comenzado cuando era muy joven y habían continuado durante un período de tiempo prolongado.

Pero durante el proceso judicial, surgieron dudas significativas sobre la veracidad de las declaraciones de la menor de edad. El tribunal consideró que no se habían presentado pruebas sólidas que respaldaran las acusaciones contra el acusado. Las declaraciones iniciales de la menor y las de las amigas que también testificaron no coincidieron en aspectos clave, como la naturaleza de los abusos y la línea de tiempo en la que ocurrieron. Estas diferencias llevaron a la conclusión de que no se podía sostener una acusación firme.

La Audiencia provincial de Zamora detalla en la sentencia que, incluso en casos de acusaciones tan serias como la agresión sexual, el derecho a la presunción de inocencia es de suma importancia. En este caso, se argumentó que no se había demostrado de manera convincente que este hombre fuera culpable más allá de cualquier duda razonable.

La sentencia también resalta la necesidad de pruebas sólidas y consistentes al tratar con casos de agresión sexual, en los que se requiere una carga de la prueba especialmente alta debido a la gravedad de los delitos imputados.

Esta absolución no es definitiva y permite la presentación de un recurso de apelación ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia.

Sigue los temas que te interesan