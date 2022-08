La alcaldesa de Segovia pide un "consumo responsable" del agua en plena tendencia descendente en los embalses

La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, hizo hoy un llamamiento a los vecinos para que mantengan la prudencia para que “hagan un consumo responsable del agua”, aunque “no se una situación alarmante”, con las reservas de los embalses entorno al 70 por ciento, con una tendencia descendente, según informa la agencia Ical.

Martín explicó que se están tomando medidas, sobre todo, de abastecimiento y de control de la regulación, en cuanto a la potencia del suministro por si “fuese necesario tomar medidas mas adelante”. Algunos barrios de la ciudad han pasado de suministrarse del embalse de Puente Alta, en Revenga, al embalse del Pontón Alto.

En cuanto a la petición realizada por el alfoz para que la capital tire de los acuíferos de Madrona y deje de suministrarse del embalse del Pontón, Clara Martín recordó que Segovia se abastece del Pontón Alto y Puente Alta y en casos de “necesidad extrema”, cuando no hay buena calidad del agua o no hay reservas, de los acuíferos de Madrona, que no están conectados con la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rancho el Feo, como solicitaban estos municipios, sino que tienen un sistema totalmente diferenciado.

Además, la alcaldesa argumentó que la toma de agua de Madrona, en el momento del coste de la energía de la última vez que fue necesario, en el año 2019 coincidiendo con las obras de la circunvalación, suponía “más o menos en unos 1.000 euros al día”, pero con el coste energético actual, el bombeo desde estos acuíferos le supondría al consistorio sería de unos 3.000 euros al día porque son bombas eléctricas.

“Eso no quiere decir que no lo vayamos hacer en caso de extrema necesidad pero eso ahora mismo no consideramos que sea necesario y seguiremos con el sistema de abastecimiento tal y como lo tenemos ahora establecido”, resumió.

