José Luis Pereda presenta en Segovia el mano a mano entre Daniel Luque y Ángel Téllez

El empresario José Luis Pereda López presentó en la tarde de ayer el cartel del próximo festejo que se va a celebrar en la plaza de toros de Segovia y que une por primera vez a dos de los toreros triunfadores en Sevilla y Madrid. El viernes 24 de junio harán el paseíllo en esta plaza los diestros Daniel Luque y Ángel Téllez, que lidiarán una corrida de José Luis Pereda. El festejo comenzará a las 19.00 horas.

El acto de presentación de este cartel, que ha despertado gran interés entre los aficionados, se celebró en el Hotel Cándido con presencia de autoridades locales, medios de comunicación y aficionados. La voz cantante la llevó José Luis Pereda, que recalcó la ilusión que siente al dirigir la plaza de Segovia, coso que une a los de Huelva y Mérida: "Segovia me hace ilusión porque aunque está lejos de casa tengo lazos familiares con esta bonita ciudad. Y me ilusiona también comenzar a trabajar en esta plaza con un cartel de toreros jóvenes pero al mismo tiempo triunfadores, que ahora mismo están en boca de todos los aficionados por lo que han conseguido hacer en Sevilla y Madrid. Creo que es un cartel con mucho argumento y Segovia se merece ser testigo de este mano a mano que seguro que no va a dejar a nadie indiferente".

El empresario dirigirá la plaza de Segovia durante cuatro temporadas.

Daniel Luque ha sido uno de los grandes triunfadores de la Feria de Sevilla, logrando abrir la Puerta del Príncipe el pasado 28 de abril, mientras que Ángel Téllez fue una de las revelaciones de la recién concluida Feria de San Isidro, donde abrió la Puerta Grande en la tarde del 27 de mayo, siendo designado por los jurados como triunfador de este importante ciclo. Un cartel, sin duda, "con muchos alicientes para la afición de esta tierra", según precisó Pereda.

Información de interés

La venta online para este festejo ya está activa en www.torossegovia.com.

Información y reserva de entradas en los teléfonos: 959 281 500 y 626 907 272 Apertura de taquillas: 8 de junio en la plaza de toros y en Avda. del Acueducto (local de la Gimnástica Segoviana).

Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Cartel del festejo

Sigue los temas que te interesan