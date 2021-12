El Segosala femenino recibe a uno de sus rivales más duros con el deseo de romper su mala racha

Hace ya varias jornadas que al Segosala Pinturas Alyvan no le terminan de salir bien las cosas. Si bien el equipo de Agustín Pérez no está jugando, en general, tan mal como para haber sumado un único punto en los últimos cuatro partidos y sólo ha tenido un par de partes horribles ante Puertollano y Chiloeches, lo cierto es que los resultados no acompañan y eso puede terminar afectando al ánimo de la plantilla que, hasta ahora, se ha mostrado dispuesta a competir cada partido ante cualquier rival.

No parece, además, el Rivas Futsal, equipo que mañana se medirá a las segovianas a partir de las 12:00 horas en el Pedro Delgado, el más idóneo para dar por finalizada esta mala racha, ya que las madrileñas, terceras en la tabla, son, junto al Telde y al Almagro, las máximas aspirantes a conquistar el campeonato, pero las jugadoras de Agustín Pérez están dispuestas a intentar el ‘más difícil todavía’.

Saben que para ello es más necesaria que nunca la concentración y la intensidad defensiva que les permitió sumar de tres en tres en los primeros partidos, y en ello han estado trabajando en una semana en la que, al menos, el técnico segoviano ha recuperado a la mayoría de jugadoras que andaban tocadas la semana anterior. Por ello, ante el Rivas, Pérez podrá contar con todas sus jugadoras a excepción de Alejandra, que por motivos familiares será baja, y tan sólo tendrá la duda, en principio, de Ana, que no ha participado en ninguna sesión de entrenamiento y está entre interrogaciones para el partido. De ser partícipe de la convocatoria finalmente, podría estar para ayudar al equipo con algunos minutos de desahogo.

Con Ana o sin Ana, lo que está claro es que, además de la intensidad defensiva, las jugadoras segovianas deberán recuperar la eficacia de las primeras jornadas de cara a gol, que ha sido uno de los lastres que también viene arrastrando en las últimas semanas, en las que ha dado la sensación de que el balón no quería entrar y que, ese equipo tan efectivo ofensivamente de los primeros duelos, se diluía.

Para ello, será primordial que las segovianas vuelvan al juego de equipo, de toques y movilidad de balón, y que empiecen a utilizar los recursos individuales sólo en aquellas ocasiones en las que puedan sorprender a un rival que se maneja de forma muy compacta tanto en defensa como en ataque, donde además cuenta con algunas jugadoras que marcan la diferencia. Es decir, que el equipo segoviano tendrá que ser más equipo que nunca si quiere sacar algo positivo del partido de mañana.

El filial se mide esta tarde al Bupolsa en Burgos

Para el encuentro de mañana domingo, Agustín Pérez volverá a contar con Miri, la jovencísima jugadora que está sorprendiendo a todos por su capacidad tan madura de tomar decisiones en la cancha. La ‘9’, además, será de la partida del filial esta tarde en Burgos, que se mide a las 17:45 horas al Bupolsa con la intención de volver a sumar, después de la derrota el fin de semana pasado ante River Zamora. Las jugadoras de Gonzalo Gallego siguen sin tener nada que perder y eso están demostrando cada fin de semana, con un juego alegre y ofensivo en el que cada vez combinan más y demuestran que en cualquier momento de necesidad podrían estar disponibles para el primer equipo.

