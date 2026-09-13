Un joven resulta herido por arma blanca durante una numerosa pelea en un parque de Salamanca

Un joven resultó herido este sábado por arma blanca en un brazo tras producirse una pelea entre un grupo de entre diez y 15 jóvenes en el Parque de la Aldehuela de Salamanca.

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde y fue alertado al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 19.25 horas.

Según la información facilitada por el alertante, la pelea habría involucrado a un grupo numeroso de jóvenes y uno de ellos habría resultado herido por arma blanca.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Salamanca.

Además de personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó diferentes recursos para atender al herido.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del joven ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la pelea.