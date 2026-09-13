Un incendio en un colchón tras la explosión de un cargador obliga a movilizar a los bomberos en Salamanca

Bomberos de Salamanca en una imagen de archivo. El ESPAÑOL 112

La Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió a las 16.08 horas una llamada que alertaba del incendio declarado en una vivienda de la calle Arquímedes, en Salamanca capital.

Según la información facilitada al servicio de emergencias, el fuego se originó en un colchón a causa de la explosión de un cargador.

El aviso fue trasladado a la Policía Local y a la Policía Nacional de Salamanca, así como a los Bomberos de Salamanca, para intervenir ante el incendio registrado en el interior de la vivienda.

Asimismo, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó dos ambulancias hasta el lugar de manera preventiva.