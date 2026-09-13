Fallece el conocido empresario salmantino José Antonio Campal tras sufrir un accidente de moto en Álava

José Antonio Campal en la entrega de premios de CEOE CEPYME en 2024. CEOE CEPYME

El empresario salmantino José Antonio Campal, de 54 años, ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente de motocicleta en la carretera N-622, a la altura de Vitoria-Gasteiz (Álava).

El suceso se produjo durante la mañana y hasta el lugar se desplazaron varios efectivos de los servicios de emergencia, que localizaron al motorista gravemente herido.

El aviso se recibió pasadas las 12:40 horas.

Los sanitarios desplazados hasta el punto del accidente trataron de reanimar al motorista, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida y un médico certificó su fallecimiento.

La Unidad de Tráfico Territorial de Araba de la Ertzaintza se ha hecho cargo de las diligencias para determinar las causas del siniestro y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Salamanca se encuentra conmocionada, en plenas ferias, ya que José Antonio Campal era una persona muy conocida dentro del ámbito empresarial.

Junto a su hermano Pedro se encontraba al frente de Bernabé Campal, una de las compañías de referencia del tejido empresarial de la provincia y una de las firmas salmantinas con mayor volumen de facturación.

La empresa, fundada en 1989 en Huerta, está especializada en el sector agroalimentario y desarrolla su actividad en la comercialización de cereales, oleaginosas, fertilizantes, productos fitosanitarios y gasóleo.

En las últimas décadas, Bernabé Campal ha ampliado su presencia más allá de Salamanca, con actividad en distintos puntos de España y una creciente implantación en Portugal.

🏆 Los #premiosceoecepymesalamanca llegan a su fin con la entrega del premio CEOE Castilla y León de #Salamanca 2023 a Bernabé Campal de manos del Consejero de #Industria, #Comercio y #Empleo de la @jcyl, el presidente de @ceoecepymesa y el presidente de @CRSASALAMANCA pic.twitter.com/qyP8inO8ov — CEOE-CEPYME Salamanca (@ceoecepymesa) June 6, 2024

Hace apenas dos años CEOE CEPYME reconoció su labor en una entrega de premios por su destacada contribución al sector primario y su sólida presencia en el ámbito rural.

El fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar entre personas vinculadas al sector empresarial de Salamanca, donde Campal era conocido tanto por su actividad profesional como por sus relaciones dentro del tejido económico de la provincia.