Ferias inclusivas en Salamanca: el recinto de La Aldehuela reduce el ruido cinco tardes para niños con autismo

El recinto ferial de La Aldehuela amplía este año su compromiso con la inclusión al aumentar a cinco las tardes sin música y con niveles de ruido reducidos.

La iniciativa, acordada entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Salamanca (Asfersa), busca adaptar el espacio para que las personas con trastorno del espectro autista (TEA) o con hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar de las atracciones en un entorno idóneo.

Las jornadas adaptadas se llevarán a cabo los días 15, 16, 17, 25 y 26 de septiembre, en horario de 17:00 a 22:00 horas.

El Consistorio atiende de esta manera las peticiones trasladadas por las familias de niños afectados por estos trastornos para garantizar su acceso al ocio festivo.

Además, como complemento a esta medida, los agentes de la Policía Local de Salamanca cuentan con formación especializada para intervenir, si fuera preciso, ante una crisis de conducta de una persona con TEA.

Este aprendizaje capacita a los efectivos tanto para actuar en el propio recinto ferial como para mejorar la comunicación y la prevención en su labor diaria por la ciudad.