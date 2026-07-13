Salamanca brillará mejor que nunca renovando más de 10.000 luminarias para ahorrar un millón de euros al año

Visita de Carlos García Carbayo a la zona donde se producirá la renovación de luminarias. Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha visitado en la mañana de este lunes, 13 de julio, el bulevar de La Milagrosa del barrio de Prosperidad donde se están llevando a cabo los trabajos de renovación de miles de luminarias.

En total son un total de 10.164 luminarias de alumbrado público en un total de 639 avenidas, calles, paseos, puentes, glorietas, parques y plazas. Lo que equivale al 71,8% de los puntos de luz de tecnología antigua existentes en la ciudad. Estaban pendientes de ser sustituidos.

El Consistorio acomete esta inversión con un presupuesto de 7.430.372,36 euros, tras obtener financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Esta ayuda se instrumenta a través de un préstamo reembolsable, sin devengo de interés alguno, y sin comisiones de apertura, estudio y cancelación anticipada. El plazo de vigencia del préstamo será de diez años (1 año de carencia y 9 de amortización, con cuotas constantes).

Con dicha renovación, el Consistorio prevé ahorrar 4.918.287,88 kilovatios hora (KWh) en consumo de energía, lo que se traduce en algo más de un millón de euros al año (tomando como referencia los precios actuales de la energía) según las estimaciones del Departamento Municipal de Alumbrado Público de la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento.

Tal y como ha señalado el alcalde, los trabajos comenzaron por parte de la empresa adjudicataria el pasado 29 de junio y en estos días ya se han renovado casi un millar de luminarias en algo más de un centenar de vías y espacios urbanos como el paseo del Rollo, el puente Juan Carlos I, la avenida de las Artes, el paseo César Real de la Riva, la calle Nueva Guinea y el bulevar de La Milagrosa, donde se ha trabajado hoy.

Cuando se culmine esta renovación, solo un 16,3 por ciento de las luminarias de la ciudad (3.978) quedarán con tecnología antigua, aunque este número seguirá bajando ya que, tal y como ha recordado el alcalde, la empresa adjudicataria del contrato de alumbrado se ha comprometido a renovar 881 luminarias entre 2025 y 2027 y ya ha instalado 837 de ellas. Asimismo, el Ayuntamiento invierte cada año en renovaciones de alumbrado alrededor de 440.000 euros.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, que persigue reducir la huella de carbono en la ciudad a través de medidas ligadas al ahorro y la eficiencia energética.

Cabe destacar, en este sentido, que en los últimos años el Ayuntamiento de Salamanca ha reforzado su compromiso para reducir gastos en consumo energético.

Y, al mismo tiempo, contribuir a la mejora del medio ambiente, dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Así, con las medidas puestas en marcha desde 2018, el Consistorio ha logrado reducir ya el consumo energético anual en el alumbrado público en más de 3,5 millones de KWh.