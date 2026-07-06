Scala Coeli renace con nuevos espacios, arte y tecnología: una novedosa experiencia para descubrir la Clerecía

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, en la actualización y ampliación expositiva en Scala Coel Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca abrirán este jueves al público la renovada experiencia de Scala Coeli.

Una apertura que culmina el proyecto de actualización y ampliación expositiva dotado con una inversión de 519.943 euros.

De esa cantidad, 60.000 euros han sido aportados por la Universidad Pontificia de Salamanca, mientras que el resto procede del Plan de Sostenibilidad Turística extraordinario del Ayuntamiento de Salamanca, financiado por la Junta de Castilla y León con fondos europeos Next Generation.

La actuación incorpora nuevos espacios visitables, instalaciones artísticas, recursos digitales y un recorrido ampliado que busca reforzar uno de los principales atractivos turísticos y patrimoniales de la ciudad.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, han presentado este lunes la renovación integral de Scala Coeli, la subida a las torres de la Clerecía, que comenzará a recibir visitantes con su nueva configuración a partir de este jueves.

Durante la presentación, García Carbayo ha querido destacar la colaboración entre ambas instituciones para desarrollar un proyecto que, según afirmó, permite potenciar uno de los espacios patrimoniales más representativos de Salamanca.

El alcalde ha asegurado que Scala Coeli ofrece "una de las vistas más bellas, más arrebatadoras y más reconocibles" de la ciudad y defendió que, junto con Ieronimus, constituye "una de las experiencias turísticas y patrimoniales más impactantes" del municipio.

Por su parte, Santiago García-Jalón de la Lama ha subrayado que la actualización permitirá reforzar el papel de Scala Coeli como punto de encuentro entre la Universidad y la sociedad, así como entre el patrimonio, la cultura, la memoria y el futuro.

El rector ha señalado que este espacio representa "la esencia de la Universidad" y definió la institución como "una Universidad que mira al cielo sin perder nunca el contacto con la realidad" y que une "conocimiento, cultura y tradición humanista para seguir construyendo futuro desde la historia".

Uno de los principales cambios consiste en la incorporación al recorrido del matroneo sur, un espacio que hasta ahora permanecía cerrado al público.

Esta apertura amplía el itinerario de la visita y permite mostrar parte del patrimonio artístico de la Universidad Pontificia, especialmente su colección de pinturas, que pasa a integrarse en el discurso expositivo.

La renovación también incorpora nuevas propuestas museográficas centradas en explicar el edificio y la historia de las personas que participaron en su construcción y ocuparon sus dependencias a lo largo de los siglos.

Para ello, el proyecto cuenta con intervenciones de artistas de reconocido prestigio, entre ellos el salmantino Chema Alonso y el creador Daniel Canogar, cuyas obras aportan una interpretación contemporánea del patrimonio histórico.

La nueva musealización apuesta por una estética minimalista que combina el valor patrimonial del edificio con un lenguaje visual contemporáneo.

El diseño introduce imágenes puntuales y recursos expositivos destinados a reforzar la percepción de la riqueza artística del conjunto arquitectónico.

Otro de los ejes fundamentales de la actuación es la digitalización.

El recorrido incorpora tecnologías como gemelos digitales y sistemas de realidad aumentada con el objetivo de ofrecer nuevas formas de interpretar el edificio y enriquecer la experiencia de los visitantes.

Desde su apertura, el 30 de marzo de 2012, y hasta el 30 de mayo de 2026, Scala Coeli ha recibido 995.756 visitantes, una cifra que consolida este recorrido como uno de los principales recursos turísticos de Salamanca.

Así es la visita

La visita comienza en el vestíbulo de acceso, concebido como un espacio de adaptación lumínica y sonora antes del ascenso.

En este punto se ha instalado una pantalla LED de 2,5 por 2 metros que proyecta un gemelo digital del edificio, acompañado por una maqueta protegida en una vitrina y una proyección envolvente que introduce al visitante en el contenido expositivo.

El primer tramo de la subida, compuesto por 179 escalones, también ha sido renovado.

Las paredes muestran imágenes de la arquitectura de la Clerecía reflejada sobre sí misma mediante una propuesta visual que mezcla realidad y ficción con una estética inspirada en el neobarroco.

El primer matroneo está dedicado a la reina Margarita de Austria con la propuesta expositiva 'El sueño de una reina', creada por Paula Alonso Elbaile.

Entre las principales piezas destaca 'El vestidor de la reina', una escultura contemporánea que proyecta imágenes relacionadas con la infancia de la monarca, Ignacio de Loyola, Felipe III, sus colaboradores y las personas vinculadas al impulso del Real Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús.

En este mismo espacio se ha instalado un mapamundi situado sobre la puerta de entrada que recoge los lugares alcanzados por la expansión de la Compañía de Jesús y establece un vínculo con la proyección internacional de Salamanca.

El recorrido se completa con paneles dedicados a Margarita de Austria, Felipe III, Carlos III y el jesuita alemán Richard Haller.

La intervención incluye además una línea del tiempo que repasa la evolución histórica del edificio y sus principales protagonistas.

El recorrido concluye en este nivel con el denominado 'neo-retablo', una estructura escultórica y audiovisual de tres metros y medio de altura formada por varias pantallas.

Esta instalación incorpora una creación del videoartista salmantino Chema Alonso, concebida para dialogar con el retablo de la iglesia mediante una narración dividida en distintos capítulos que recrean episodios de la historia de la Compañía de Jesús y del propio edificio.

Desde este punto también pueden contemplarse los tres retablos de la iglesia con su nueva iluminación.

Al finalizar el recorrido del primer matroneo, los visitantes pueden elegir entre dos itinerarios.

Uno atraviesa el coro de la iglesia para acceder al segundo matroneo y el otro asciende por la escalera del campanero.

En esta segunda opción se encuentra la intervención artística 'Latiendo', creada por Daniel Canogar.

La instalación combina recursos tecnológicos y una estética inspirada en el barroco mediante una estructura formada por 680 kilos de cableado suspendido entre las vigas, junto con proyectores que recrean el efecto de un latido y evocan el edificio como espacio de aprendizaje, descubrimiento y espiritualidad.

La apertura del matroneo sur constituye otra de las grandes novedades del proyecto.

Este espacio alberga la exposición 'Los tesoros ocultos', centrada en la colección pictórica de la Universidad Pontificia y organizada en torno a la historia de la institución, la Real Clerecía, sus benefactores, la cultura contemporánea y la identidad de la universidad.

El recorrido incorpora además un audiovisual dedicado a la historia y la arquitectura del edificio, así como una pantalla interactiva desde la que los visitantes pueden consultar información artística, arquitectónica, histórica y bibliográfica sobre la Clerecía.

La experiencia concluye con la subida a las torres mediante el itinerario de la escalera del campanero.

En este último tramo, la realidad aumentada permite observar distintos elementos arquitectónicos con un mayor nivel de detalle y completar una visita concebida como una "ascensión transformadora".