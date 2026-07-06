El DA2 de Salamanca convierte el sonido en arte con seis talleres gratuitos para niños este verano

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva actividad educativa y artística para el periodo estival con la organización de seis talleres gratuitos en el DA2.

Bajo el nombre 'Verano con ritmo', la iniciativa se enmarca en la programación vinculada a la exposición Artefactos sonoros, del artista Eduardo Balanza, que puede visitarse actualmente en el centro de arte contemporáneo salmantino.

Los talleres están dirigidos a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.

Cada sesión contará con un máximo de 12 plazas, con el objetivo de facilitar un seguimiento personalizado y favorecer el desarrollo de las actividades previstas.

Las sesiones se celebrarán los días 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de julio, en horario de 11:30 a 13:30 horas.

La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse directamente en el DA2 o a través de los teléfonos 923 18 49 16 y 923 18 46 21.

La propuesta busca acercar el arte contemporáneo al público infantil mediante una experiencia creativa que combina el dibujo, la experimentación plástica y la relación entre imagen y sonido.

A través de distintas dinámicas, los participantes trabajarán tanto de forma individual como colectiva para desarrollar composiciones propias mientras reflexionan sobre el proceso creativo y exploran diferentes formas de expresión artística.

El contenido del taller toma como punto de partida el órgano electroacústico experimental B71, una de las piezas más representativas de la muestra de Eduardo Balanza.

A partir de este instrumento, los asistentes interpretarán sus frecuencias sonoras mediante composiciones visuales construidas con colores, texturas y formas, estableciendo conexiones entre el sonido y otros lenguajes artísticos desde una perspectiva contemporánea.

Durante las sesiones también tendrán la oportunidad de intervenir y personalizar soportes físicos relacionados con el universo musical, como cintas de casete o discos de vinilo.

Con este trabajo se pretende vincular la práctica artística con el imaginario creativo desarrollado por Eduardo Balanza en la exposición, favoreciendo la experimentación y el desarrollo de la capacidad expresiva de cada participante.

Los talleres estarán impartidos por Marcos Tapia, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y con un Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con especialidad en dibujo por la Universidad Complutense de Madrid. Compagina su actividad como diseñador gráfico con la creación artística.

A lo largo de su trayectoria, Marcos Tapia ha mostrado su obra en espacios expositivos como La Salina, la Sala Unamuno, el propio DA2, Artilugio, EL CHiCO Gallery de Madrid, el Centro Cultural Pérez de la Riva de Las Rozas y el Centro Cultural Montehermoso Kulturunea de Vitoria, entre otros lugares dedicados al arte contemporáneo.