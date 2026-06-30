Santa Marta apuesta fuerte por la cocina moderna con la creación de una cátedra de gastronomía contemporánea

Curso en la Escuela Municipal de Hostelería Ayuntamiento de Santa Marta de Tromes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha aprobado hoy en sesión plenaria una modificación de crédito de 910.966 euros para impulsar proyectos municipales y una nueva cátedra gastronómica.

La medida permitirá financiar distintas actuaciones en el municipio, entre las que destaca la puesta en marcha de la cátedra de 'Gastronomía contemporánea' en la Escuela Municipal de Hostelería el próximo curso.

Del total aprobado, 713.807 euros proceden del Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca, mientras que los 197.159 euros restantes se incorporan desde el remanente de tesorería del propio Ayuntamiento.

La modificación de crédito se destina a un conjunto de actuaciones de inversión repartidas en varias áreas urbanas.

La nueva cátedra contará con una dotación anual de 30.000 euros y será posible tras la firma de un convenio con la Universidad de Salamanca.

El acuerdo, con una duración inicial de cuatro años, busca impulsar el desarrollo académico, cultural, gastronómico y socioeconómico tanto del municipio como de la institución universitaria.

El programa no se limitará a la formación, sino que también incluye actividades de investigación y difusión, como publicaciones científicas, encuestas de consumo, mesas redondas y talleres gastronómicos.

Según el planteamiento del proyecto, esta iniciativa situará a Santa Marta de Tormes “a la cabeza de la formación culinaria”, en el ámbito formativo vinculado a la hostelería.

Además de la nueva línea académica, el Ayuntamiento ha consignado 557.985 euros al proyecto y dirección de obra de la pavimentación de la urbanización Aldebarán, así como 200.914 euros a la pavimentación de Villas de Valdelagua.

También se destinan 24.724 euros al acerado de la calle Hermanos Grimm y 46.895 euros al acondicionamiento de una parcela en Valdelagua.

El acuerdo presupuestario incorpora igualmente 20.447 euros para la construcción de una pista deportiva en la avenida de Valladolid y 30.000 euros para la adecuación y acceso de un local situado en la calle Antonio Machado.